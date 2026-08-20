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Наука и технологии

Ешь огромными порциями и худей: ученые раскрыли главный секрет идеальной фигуры

Фото: magnific, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 23:57 Фото: magnific
Худеть без чувства голода и уменьшения порций – реально. Исследование показало, что переход на растительную пищу позволяет наедаться привычным объемом еды, получая при этом в среднем на 350 калорий в день меньше, сообщает Zakon.kz.

Работа ученых была опубликована в журнале JAMA Network Open. По их данным, в 16-недельном рандомизированном исследовании участвовали взрослые с избыточным весом.

Тем, кто перешел на растительную диету, не ставили никаких ограничений по калорийности или размеру порций – и все равно они потребляли в среднем примерно на 357 калорий в день меньше, чем прежде. В контрольной группе энергетическая плотность рациона практически не изменилась.

Секрет, по словам авторов, в самой природе растительной пищи. Овощи, бобовые, фрукты и злаки богаты водой и клетчаткой, поэтому дают больший объем при меньшем числе калорий на грамм.

Именно за счет этого снижалась энергетическая плотность рациона – в веганской группе она упала примерно на 30%.

"Можно наполнить тарелку, наесться и все равно получить меньше калорий", – пояснила руководитель работы, директор по клиническим исследованиям Комитета врачей за ответственную медицину Хана Кахлеова.

Она подчеркнула, что похудение достигалось не через чувство голода и ограничения, а через сам выбор продуктов. Показательно и то, что физический объем съеденной пищи в группах почти не различался: люди ели столько же, но с меньшей калорийностью.

При этом чем сильнее снижалась энергетическая плотность рациона, тем заметнее было и снижение веса – то есть именно этот параметр, а не строгий подсчет калорий, оказался ключевым.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее ученые раскрыли неожиданный эффект популярной диеты.

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Канат Болысбек
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