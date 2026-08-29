#Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#школа
#Гордость Казахстана
+32°
$
464.77
541.36
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#школа
#Гордость Казахстана
+32°
$
464.77
541.36
5.41
Мир

В Египте раскрыли подробности "голливудского ограбления"

В Египте воры украли груз из ехавшей по дороге машины, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2026 08:30 Фото: X/nexta
МВД Египта раскрыло подробности перестрелки с группировкой, похищавшей груз с помощью невероятно наглого ограбления, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях распространилось видео, на котором видно, как пассажиры автомобиля-пикапа следуют за грузовиком и похищают его содержимое прямо во время движения.

Как установило МВД Египта, 25 августа грузовик, принадлежавший одной из компаний по перевозке грузов с холодильным оборудованием, двигался по пустынной трассе Каир – Исмаилия в районе полицейского участка Эль-Шорук в Каире. Он перевозил замороженную птицу, которую должен был доставить одной из компаний в городе Эль-Ашир-мин-Рамадан.

Во время движения за грузовиком следовал автомобиль-пикап. Его пассажиры похищали часть груза, не вызвав подозрений у водителя. В результате оперативно-розыскных мероприятий полиция установила личности подозреваемых.

Ими оказались шесть особо опасных преступников, ранее привлекавшихся к ответственности и осужденных за ряд тяжких преступлений:

  • разбой;
  • покушение на убийство;
  • торговлю наркотиками;
  • незаконное хранение оружия;
  • причинение тяжкого вреда здоровью.

После получения необходимых разрешений сотрудники полиции при поддержке подразделений Центральных сил безопасности провели операцию по их задержанию в местах укрытия в Каире и провинции Кальюбия.

"Заметив силовиков, преступники открыли по ним огонь. В результате перестрелки трое участников группировки были убиты, еще трое – задержаны", – говорится в сообщении.

У подозреваемых обнаружили два автомата, ружье, гладкоствольное оружие, автомобиль, использовавшийся при совершении преступления, а также часть похищенного имущества. Полиция установила их причастность к другим кражам, обстоятельства которых сейчас выясняются.

"В отношении задержанных приняты предусмотренные законом меры. Они будут переданы в прокуратуру", – рассказали 28 августа в МВД Египта.

Недавно житель Тольятти украл сапборд и проплыл на нем 30 км, чтобы вовремя появиться на работе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
казахстанец, задержанный в Грузии, полицейские Грузии
14:39, 27 апреля 2026
Новые подробности по делу казахстанца, задержанного в Грузии, раскрыли в МИД РК
Массовая драка студентов в Алматы: в КазНУ раскрыли подробности
18:26, 24 сентября 2024
Массовая драка студентов в Алматы: в КазНУ раскрыли подробности
Месси, слезы, ЧМ-2026
03:56, 09 июля 2026
Месси раскрыл, почему заплакал после матча с Египтом на ЧМ-2026
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Филип Хргович и Мозес Итаума на взвешивании перед боем
08:54, Сегодня
Видео яркой битвы взглядов Хрговича и Итаумы на взвешивании перед титульным боем в Лондоне
Еркебулан Токтар
08:15, Сегодня
Еркебулан Токтар раскрыл свои космические гонорары за бои
Елена Рыбакина на турнире в Торонто
07:45, Сегодня
Рыбакина заняла четвёртое место по набранным очкам в серии хардовых турниров перед US Open
Хабиб обратился к Умару Нурмагомедову
07:05, Сегодня
Хабиб обратился к Умару Нурмагомедову перед поединком с Ядонгом
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: