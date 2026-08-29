В Египте раскрыли подробности "голливудского ограбления"

МВД Египта раскрыло подробности перестрелки с группировкой, похищавшей груз с помощью невероятно наглого ограбления, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях распространилось видео, на котором видно, как пассажиры автомобиля-пикапа следуют за грузовиком и похищают его содержимое прямо во время движения.

Egyptian "Fast & Furious": gang robbed a moving truck and stole 105 kilograms of... frozen chicken. pic.twitter.com/5Xf2WTI3kb — NEXTA (@nexta_tv) August 28, 2026

Как установило МВД Египта, 25 августа грузовик, принадлежавший одной из компаний по перевозке грузов с холодильным оборудованием, двигался по пустынной трассе Каир – Исмаилия в районе полицейского участка Эль-Шорук в Каире. Он перевозил замороженную птицу, которую должен был доставить одной из компаний в городе Эль-Ашир-мин-Рамадан.

Во время движения за грузовиком следовал автомобиль-пикап. Его пассажиры похищали часть груза, не вызвав подозрений у водителя. В результате оперативно-розыскных мероприятий полиция установила личности подозреваемых.

Ими оказались шесть особо опасных преступников, ранее привлекавшихся к ответственности и осужденных за ряд тяжких преступлений:

разбой;

покушение на убийство;

торговлю наркотиками;

незаконное хранение оружия;

причинение тяжкого вреда здоровью.

После получения необходимых разрешений сотрудники полиции при поддержке подразделений Центральных сил безопасности провели операцию по их задержанию в местах укрытия в Каире и провинции Кальюбия.

"Заметив силовиков, преступники открыли по ним огонь. В результате перестрелки трое участников группировки были убиты, еще трое – задержаны", – говорится в сообщении.

У подозреваемых обнаружили два автомата, ружье, гладкоствольное оружие, автомобиль, использовавшийся при совершении преступления, а также часть похищенного имущества. Полиция установила их причастность к другим кражам, обстоятельства которых сейчас выясняются.

"В отношении задержанных приняты предусмотренные законом меры. Они будут переданы в прокуратуру", – рассказали 28 августа в МВД Египта.

فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرر من قائدى سيارتين "ميكروباص" لقيامهما بالإمتناع عن تحميل الركاب لإجبارهم على دفع أجرة أزيد من المقررة بأحد المواقف بالبحيرة.



بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارتان الميكروباص الظاهرتان بمقطع الفيديو "ساريتا… pic.twitter.com/Djj1LiNtkw — وزارة الداخلية (@moiegy) August 28, 2026

Недавно житель Тольятти украл сапборд и проплыл на нем 30 км, чтобы вовремя появиться на работе.