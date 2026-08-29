В США спустя 45 лет раскрыли убийство 23-летней девушки

В США спустя 45 лет удалось установить личность мужчины, подозреваемого в убийстве 23-летней Йоланды Эрреры из Техаса. Раскрыть преступление помогла генетическая генеалогия, сообщает Zakon.kz.

Эрреру из города Юниверсал-Сити последний раз видели вечером 11 апреля 1981 года, когда она выходила из бара. Два дня спустя двое детей обнаружили девушку без признаков жизни в поле неподалеку от города. Следствие установило, что она подверглась избиению и сексуальному насилию. Об этом пишет издание People.

На месте преступления специалисты обнаружили биологические образцы, которые позволили получить ДНК преступника. Однако установить его личность на протяжении десятилетий не удавалось.

В 2021 году криминалисты создали ДНК-профиль подозреваемого, но совпадений в существующих базах данных обнаружить не удалось. Спустя четыре года профиль передали в лабораторию Othram, специалисты которой применили метод генетической генеалогии.

В результате расследования подозреваемым оказался 68-летний Келли Ли Брауэр. На момент преступления мужчина жил в Юниверсал-Сити, а позднее переехал в Коттонвуд, штат Аризона.

Там Брауэра допросили, после чего он признался в преступлении. В ближайшее время его должны перевезти в Техас, где он предстанет перед судом.

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