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Общество

Две казахстанки пропали во время разрушительного наводнения на границе Непала и Китая

Министерство иностранных дел Республики Казахстан, МИД РК, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 10:24 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
После разрушительного наводнения, произошедшего на границе Непала и Китая, ведется поиск двух гражданок Казахстана. Они числятся пропавшими, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 28 августа 2026 года, проинформировал официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РК Жанболат Усенов:

"В настоящее время ведется поиск двух гражданок Казахстана, которые предположительно находились в зоне стихийного бедствия на границе между Непалом и Китаем".

Ранее сообщалось, что одна из них в составе туристической группы пересекла границу между двумя странами.

"МИД РК работает с местными государственными органами и находится на связи с родственниками наших соотечественниц", – подчеркнул Жанболат Усенов.

26 августа 2026 года в Непале произошло внезапное сильнейшее наводнение, которое привело к масштабным разрушениям и гибели более 160 человек. Причиной катастрофы стал масштабный обвал ледника. Утром огромный участок ледника в Гималаях отделился и обрушился на дно долины в непальском национальном парке Лангтанг, примерно в 60 км к северу от столицы Катманду, недалеко от горной непальско-тибетской границы.

27 августа президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с трагическими последствиями схода мощных селей в автономном районе Сицзан. Глава государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также выразил надежду на скорейшее воссоединение пропавших граждан со своими семьями.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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