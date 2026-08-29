Третью казахстанку ищут после разрушительного наводнения в Гималаях

Число казахстанок, пропавших после разрушительного наводнения на границе Непала и Китая, выросло до трех. Поиски туристок продолжаются, сообщает Zakon.kz.

Стало известно о третьей гражданке Казахстана, которая предположительно находилась в зоне стихийного бедствия на границе Непала и Китая. Ее поиски продолжаются, рассказали в МИД РК.

Ранее ведомство сообщало о поисках двух казахстанок. Таким образом, сейчас неизвестным остается местонахождение трех гражданок страны.

Казахстанские дипломаты взаимодействуют с государственными органами Непала и Китая и продолжают поиски соотечественниц.

26 августа 2026 года в Непале произошло внезапное сильнейшее наводнение, которое привело к масштабным разрушениям и гибели более 160 человек. Причиной катастрофы стал масштабный обвал ледника. Утром огромный участок ледника в Гималаях отделился и обрушился на дно долины в непальском национальном парке Лангтанг, примерно в 60 км к северу от столицы Катманду, недалеко от горной непальско-тибетской границы.

27 августа президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с трагическими последствиями схода мощных селей в автономном районе Сицзан. Глава государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также выразил надежду на скорейшее воссоединение пропавших граждан со своими семьями.