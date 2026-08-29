#Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#школа
#Гордость Казахстана
+32°
$
464.77
541.36
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#школа
#Гордость Казахстана
+32°
$
464.77
541.36
5.41
События

Третью казахстанку ищут после разрушительного наводнения в Гималаях

Грязе-селевой поток, грязь, сель, потоп, оползень, селевой поток, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2026 09:48 Фото: Zakon.kz
Число казахстанок, пропавших после разрушительного наводнения на границе Непала и Китая, выросло до трех. Поиски туристок продолжаются, сообщает Zakon.kz.

Стало известно о третьей гражданке Казахстана, которая предположительно находилась в зоне стихийного бедствия на границе Непала и Китая. Ее поиски продолжаются, рассказали в МИД РК.

Ранее ведомство сообщало о поисках двух казахстанок. Таким образом, сейчас неизвестным остается местонахождение трех гражданок страны.

Казахстанские дипломаты взаимодействуют с государственными органами Непала и Китая и продолжают поиски соотечественниц.

26 августа 2026 года в Непале произошло внезапное сильнейшее наводнение, которое привело к масштабным разрушениям и гибели более 160 человек. Причиной катастрофы стал масштабный обвал ледника. Утром огромный участок ледника в Гималаях отделился и обрушился на дно долины в непальском национальном парке Лангтанг, примерно в 60 км к северу от столицы Катманду, недалеко от горной непальско-тибетской границы.

27 августа президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с трагическими последствиями схода мощных селей в автономном районе Сицзан. Глава государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также выразил надежду на скорейшее воссоединение пропавших граждан со своими семьями.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Министерство иностранных дел Республики Казахстан, МИД РК
10:24, 28 августа 2026
Две казахстанки пропали во время разрушительного наводнения на границе Непала и Китая
Министерство иностранных дел Республики Казахстан, МИД РК
16:23, 27 августа 2026
Казахстанка числится пропавшей после разрушительного наводнения на границе Непала и Китая
наводнение в Испании
19:17, 01 ноября 2024
Погибших в результате разрушительных наводнений в Испании становится все больше
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Санжар Ташкенбай
10:10, Сегодня
Неучастие на Азиаде и титульные амбиции в профи: Ташкенбай сделал заявление после боя
Арман Царукян
09:32, Сегодня
Арман Царукян продал место в своём углу на претендентский бой против Маурисио Руффи
Филип Хргович и Мозес Итаума на взвешивании перед боем
08:54, Сегодня
Видео яркой битвы взглядов Хрговича и Итаумы на взвешивании перед титульным боем в Лондоне
Еркебулан Токтар
08:15, Сегодня
Еркебулан Токтар раскрыл свои космические гонорары за бои
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: