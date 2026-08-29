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Мир

Бестактная фраза перед свадьбой заставила фанатку фастфуда сбросить 76 кг

Фото: pixabay, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2026 23:22 Фото: pixabay
Обидная фраза перед свадьбой кардинально изменила жизнь 33-летней британской медсестры Сиан Робинсон. Весившая 183 килограмма фанатка фастфуда смогла сбросить 76 килограммов после того, как услышала грубое замечание о своей внешности, сообщает Zakon.kz.

Свою историю 33-летняя женщина рассказала Mirror. По словам женщины, к 2024 году ее вес достиг отметки в 183 килограмма.

Ее ежедневное меню состояло исключительно из вредной еды: утро начиналось с фастфуда, на обед она заказывала курьерскую доставку, а завершала день порцией пышной пиццы, шоколадом и чипсами.

Из-за экстремальной массы тела Робинсон мучилась от сильной одышки при подъеме по ступеням, стыдилась ездить в общественном транспорте из-за страха занять сразу несколько сидений и передвигалась в людных местах на самокате, чтобы успевать за потоком прохожих.

В попытках переломить ситуацию британка присоединилась к группе поддержки для людей с лишним весом, однако вместо помощи столкнулась с резким бестактным замечанием.

"Я впервые за долгое время пришла на тренировку, и женщина, которая меня взвешивала, сказала: "Боже мой, Сиан, я тебя не узнала, ты стала такая большая", – вспоминает она.

Именно эти жесткие слова заставили ее осознать реальные масштабы проблемы и всерьез испугаться, что из-за лишнего веса она попросту не сможет подкупить подходящий наряд к собственной свадьбе.

Уже в ноябре 2024 года по назначению специалиста Сиан начала принимать специальные препараты для снижения веса и полностью пересмотрела свой ежедневный рацион.

На смену готовым блюдам на вынос пришли сбалансированные высокобелковые продукты. Благодаря комплексной диете и медикаментозной терапии женщине удалось избавиться от 76 лишних килограммов и обрести долгожданную уверенность в себе.

Ранее сообщалось, что американка сбросила 77 кг и стала королевой красоты после унизительного случая.

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