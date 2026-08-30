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Мир

Женщина застрелила 11-месячного сына, чтобы "уберечь его от отца"

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2026 06:56 Фото: unsplash
Жительница США Мэдлин Вероника Дейли украла своего 11-месячного сына и выстрелила ему в лицо, чтобы отец мальчика не получил над ним опеку, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru со ссылкой на американскую газету The New York Post (NYP), 36-летняя женщина вывезла мальчика из Вайоминга в Нью-Мексико, нарушив судебное решение о передаче ребенка отцу.

Когда Дейли с ребенком обнаружили в автофургоне, женщина забежала внутрь и застрелила малыша из 9-мм пистолета. После этого она пыталась покончить с собой, но ей помешали полицейские.

На допросе женщина рассказала, что считает убийство сына "оправданным", так как таким образом она собиралась спасти сына от отца и его родственников.

По словам Дейли, отец мальчика "никогда не хотел иметь ничего общего с ребенком ни в финансовом, ни в физическом, ни в эмоциональном плане".

При этом женщина призналась в убийстве. Теперь ей грозит максимально возможное наказание в виде пожизненного заключения.

Ранее мы сообщали о том, что в США спустя 45 лет раскрыли убийство 23-летней девушки.

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Аксинья Титова
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