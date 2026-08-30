Воры украли целый грузовик пива – компания дала похитителям 18 дней и 44 минуты на возврат

Известный американский бренд Pabst Blue Ribbon столкнулся с невероятной кражей: неизвестные угоняли целый фургон, набитый пенным напитком. Производитель лишился около 50 тысяч банок пива суммарным весом порядка 18 тонн, сообщает Zakon.kz.

Информация об инциденте появилась на официальной странице компании в Instagram 30 августа 2026 года.

Представители пивоварни решили подойти к ситуации с юмором и публично обратились к похитителям, предложив им вернуть имущество без привлечения полиции и лишних вопросов.

"Мы не судим тебя за желание похвастаться перед друзьями запасами Pabst Blue Ribbon, но нам бы хотелось, чтобы оно досталось тебе честным путем", – говорится в заявлении компании.

На добровольный возврат фургона компания выделила нестандартный срок – ровно 18 дней и 44 минуты. Эта цифра выбрана не случайно: бренд ведет отсчет своей истории с 1844 года.

Параллельно пивоварня объявила о поисковой операции.

"Все это время мы будем выплачивать вознаграждение любому, кто поможет нам раскрыть эту тайну. P. S. Это не шутка, мы абсолютно серьезны", – резюмировали представители бренда.

Пока неизвестно, вышли ли правоохранительные органы на след похитителей 18 тонн пенного напитка, но сама компания надеется решить вопрос до истечения установленного таймера.

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