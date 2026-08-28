Ограбление века: в Испании украли легендарные сокровища из метеорита
Как передает Oxu.Az со ссылкой на 20minutos.es, ночью грабители разбили окно и проникли в музей. Тревога сработала в 05:16. Само ограбление длилось четыре минуты.
Злоумышленники действовали скоординированно с участием нескольких транспортных средств.
Сейчас Гражданская гвардия Испании смотрит видеозаписи с камер видеонаблюдения, чтобы реконструировать ограбление и установить личности преступников. Следователи ищут отпечатки пальцев и другие улики.
Сокровища Вильены – один из крупнейших кладов эпохи бронзового века. Он относится к изделиям культуры валенсийской бронзы. Впервые его обнаружили в 1963 году во время раскопок на участке близ Вильены. В сокровищах Вильены числятся несколько золотых и серебряных сосудов, чаш, браслетов и других фрагментов украшения царского скипетра.
Среди множества сверкающих золотых сокровищ иберийского бронзового века пара подвергшихся коррозии предметов может оказаться самой ценной из всех.
Как выяснили исследователи, тусклый браслет и ржавая полая полусфера, украшенная золотом, выкованы не из металла, добытого под землей, а из железа, полученного из метеоритов, упавших с неба.
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