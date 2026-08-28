#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
462.3
538.07
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
462.3
538.07
5.41
Мир

Ограбление века: в Испании украли легендарные сокровища из метеорита

Сокровища Вильены, металл, золото, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 07:55 Фото: wikipedia
В Археологическом музее MARQ в Аликанте (Испания) украли сокровища Вильены, также известные как клад из Вильены, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на 20minutos.es, ночью грабители разбили окно и проникли в музей. Тревога сработала в 05:16. Само ограбление длилось четыре минуты.

Злоумышленники действовали скоординированно с участием нескольких транспортных средств.

Сейчас Гражданская гвардия Испании смотрит видеозаписи с камер видеонаблюдения, чтобы реконструировать ограбление и установить личности преступников. Следователи ищут отпечатки пальцев и другие улики.

Сокровища Вильены – один из крупнейших кладов эпохи бронзового века. Он относится к изделиям культуры валенсийской бронзы. Впервые его обнаружили в 1963 году во время раскопок на участке близ Вильены. В сокровищах Вильены числятся несколько золотых и серебряных сосудов, чаш, браслетов и других фрагментов украшения царского скипетра.

Среди множества сверкающих золотых сокровищ иберийского бронзового века пара подвергшихся коррозии предметов может оказаться самой ценной из всех.

Как выяснили исследователи, тусклый браслет и ржавая полая полусфера, украшенная золотом, выкованы не из металла, добытого под землей, а из железа, полученного из метеоритов, упавших с неба.

Ранее мы писали о том, что чаще всего воруют в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
Археология, сокровища
05:57, 18 мая 2026
Археологи открыли драгоценный металл, которого нет в нашем мире
сокровище, Испания, железо, ученые, клад
01:47, 26 января 2026
Сокровище внеземного происхождения: ученые раскрыли тайну древнего клада в Испании
встреча с президентом
19:55, 05 ноября 2024
Макрон оценил выставку "Казахстан: Сокровища Великой степи"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Энди Роддик выразил обеспокоенность формой Арины Соболенко перед US Open-2026
08:21, Сегодня
Энди Роддик выразил обеспокоенность формой Арины Соболенко перед US Open-2026
Усман Нурмагомедов на пресс-конференции
07:43, Сегодня
Раз в год дерётся: Усман Нурмагомедов раскритиковал Армана Царукяна
Теннисный стадион на US Open
07:10, Сегодня
Финансовый бонус получили теннисисты перед стартом US Open
Умар Нурмагомедов перед поединком с Сонгом Ядонгом
06:48, Сегодня
Умар Нурмагомедов и Сонг Ядонг сделали вес перед боем
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: