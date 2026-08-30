Обычный ролик в Сети помог ученым открыть тайну подземного мира

Международная группа ученых совершила уникальное зоологическое открытие, обнаружив новый род и вид подземного угря на севере Индии. Небольшое бесцветное существо, получившее название Gangaichthys indonepalicus, стало первой в истории подземной рыбой, сообщает Zakon.kz.

Результаты научного изыскания были официально обнародованы в специализированном журнале ZooKeys. Над проектом работала команда экспертов из Фонда дикой природы Теккерея в Мумбаи, Университета Шиваджи, Шанхайского центра синхротронного излучения при Академии наук Китая и Зоологической службы Индии.

История открытия началась весьма необычно – с ролика на платформе TikTok, опубликованного в 2024 году. На видеозаписи из водяной скважины неподалеку от индо-непальской границы выплыла крошечная нестандартная рыба.

"Уникальное строение рыбы на видео и тот факт, что в данном регионе ранее никогда не встречались подобные подземные обитатели, побудили нас отыскать этот вид, чтобы установить его точную принадлежность", – рассказали исследователи.

Чтобы добыть образцы, ученые вручную выкачали тысячи литров воды из скважин в штате Бихар. Первый четырехсантиметровый экземпляр погиб при извлечении после откачки 2000 литров, а второй – уцелевший голотип вида – подняли после еще 500 литров.

Найденная рыба идеально адаптирована к жизни в полной темноте: у нее полупрозрачное тело без пигмента, глаза под кожей и отсутствуют ребра. Микро-КТ и генетический анализ подтвердили, что существо принадлежит к абсолютно новому роду семейства карликовых угрей.

"Gangaichthys означает "рыба Ганга". Река Ганг – одна из важнейших артерий Индии, служащая источником пресной воды и пропитания для миллионов людей, а также играющая сакральную роль в индуизме. Это первая подводная рыба, найденная в Индо-Гангской равнине", – пояснил Ишан Агарвал из Фонда дикой природы Теккерея.

Видовое название также отражает географию ее обитания. По словам представителя исследовательского центра Теджаса Теккерея, поскольку данный вид обитает прямо на границе между Индией и Непалом, исследователи выбрали эпитет indonepalicus, чтобы подчеркнуть ареал его распространения.

Авторы открытия подчеркивают, что Индия обладает колоссальным биоразнообразием, однако наука до сих пор сталкивается с огромными пробелами в знаниях о местной фауне. И хотя исследование подземных обитателей сопряжено с серьезными трудностями, подобные находки доказывают, сколько нераскрытых тайн еще таит в себе природа региона.

Ранее сообщалось, что "рыба судного дня" найдена мертвой на пляже Индонезии.