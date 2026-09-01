"Запомню на всю жизнь": соцсети восхищены масштабом открытия Игр кочевников в Кыргызстане

31 августа 2026 года на новом стадионе "Бишкек Арена" состоялась церемония открытия VI Всемирных игр кочевников (ВИК), сообщает Zakon.kz.

Грандиозное шоу на "Бишкек Арене" собрало более 29 000 зрителей на самом стадионе и еще около 30 000 в фан-зонах столицы. На церемонии также присутствовали лидеры множества государств, включая президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

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Жительница столицы Кыргызстана Моника Рудзките посетила праздник и поделилась на своей странице в Instagram впечатляющими кадрами с места событий.

"Очень счастлива попасть сюда, снимаю все лучшие моменты для вас", – отметила автор в описании к одному из роликов.

Далее она разместила ролики уже шоу с потрясающими визуальными эффектами.

"Это зрелище я запомню на всю жизнь", – подчеркнула Рудзките.

Кроме того, на концерте выступила американская певица Николь Шерзингер.

Пользователи Сети оставили восторженные отзывы после просмотра, впечатлившись увиденным.

Ох, какой патриотизм сейчас распирает каждого кыргызстанца.

Мы все шоке.

Новый уровень.

Браво, кыргызы, это просто какой-то мировой уровень!

Как круто.

Очень рада за вас. До слез. Хочу, чтобы во всем мире был мир. С любовью, Казахстан.

Дух захватывает, гордость зашкаливает. Это наш Кыргызстан.

Боже, какой масштаб! Нереально просто.

Как же приятно это осознавать, что это и вправду у нас! Очень круто!

Наш Кыргызстан идет только в лучшую сторону. Так держать. Все лучшее еще впереди.

Я аж прослезилась. Лучший президент. За 30 лет при нынешних мы даже перестали мечтать о таком.

Всего в Кыргызстан приехали около 3 000 спортсменов из более чем 100 стран мира. Участники разыграют медали в 43 видах этноспорта.

Стоит отметить, что Казахстан представляют более 150 спортсменов, которые выступят во всех заявленных дисциплинах. К слову, масштабное шоу для церемонии открытия помогала организовывать в том числе казахстанская команда.