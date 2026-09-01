"Запомню на всю жизнь": соцсети восхищены масштабом открытия Игр кочевников в Кыргызстане
Грандиозное шоу на "Бишкек Арене" собрало более 29 000 зрителей на самом стадионе и еще около 30 000 в фан-зонах столицы. На церемонии также присутствовали лидеры множества государств, включая президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
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Жительница столицы Кыргызстана Моника Рудзките посетила праздник и поделилась на своей странице в Instagram впечатляющими кадрами с места событий.
"Очень счастлива попасть сюда, снимаю все лучшие моменты для вас", – отметила автор в описании к одному из роликов.
Далее она разместила ролики уже шоу с потрясающими визуальными эффектами.
"Это зрелище я запомню на всю жизнь", – подчеркнула Рудзките.
Кроме того, на концерте выступила американская певица Николь Шерзингер.
Пользователи Сети оставили восторженные отзывы после просмотра, впечатлившись увиденным.
- Ох, какой патриотизм сейчас распирает каждого кыргызстанца.
- Мы все шоке.
- Новый уровень.
- Браво, кыргызы, это просто какой-то мировой уровень!
- Как круто.
- Очень рада за вас. До слез. Хочу, чтобы во всем мире был мир. С любовью, Казахстан.
- Дух захватывает, гордость зашкаливает. Это наш Кыргызстан.
- Боже, какой масштаб! Нереально просто.
- Как же приятно это осознавать, что это и вправду у нас! Очень круто!
- Наш Кыргызстан идет только в лучшую сторону. Так держать. Все лучшее еще впереди.
- Я аж прослезилась. Лучший президент. За 30 лет при нынешних мы даже перестали мечтать о таком.
Всего в Кыргызстан приехали около 3 000 спортсменов из более чем 100 стран мира. Участники разыграют медали в 43 видах этноспорта.
Стоит отметить, что Казахстан представляют более 150 спортсменов, которые выступят во всех заявленных дисциплинах. К слову, масштабное шоу для церемонии открытия помогала организовывать в том числе казахстанская команда.