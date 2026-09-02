Ледяной покров Гренландии сокращается: ученые рассказали о последствиях

Ученые подвели итоги крупного наблюдения и выяснили, что на протяжении 30 лет подряд ледяной покров Гренландии теряет больше льда, чем получает, сообщает Zakon.kz.

С 2025 по 2026 год ледяной покров Гренландии потерял в общей сложности около 173 млрд тонн льда. Об этом говорится в отчете Национальной геологической службы Дании и Гренландии GEUS.

Ученые отмечают, что уже на протяжении 30 лет ледяной покров завершает период с отрицательным балансом массы. Такая продолжительная тенденция указывает на серьезные климатические изменения, а не просто на отдельные теплые годы.

"На погодные условия одного года может сильно повлиять множество факторов, поэтому они мало что говорят о долгосрочных климатических тенденциях. Именно поэтому исследователи обычно рассматривают 30-летний период. Эти данные в очередной раз показывают, что глобальное потепление увеличивает таяние и со временем приводит к уменьшению ледяного покрова", – сказала научный сотрудник Департамента гляциологии и климата GEUS Сигне Хиллеруп Ларсен.

Ученые отмечают, что ледяной покров Гренландии продолжит терять массу, что напрямую повлияет на повышение уровня Мирового океана.

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