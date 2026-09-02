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Общество

"Не забудут никогда": студенты с матрасами в руках покорили соцсети

Парни, студенты несут матрасы, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 06:36 Фото: threads/bekenti_like
В социальных сетях казахстанцы оставляют комментарии под видео со студентами, которые несут матрасы в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Необычное видео появилось в социальной сети Threads. Автор ролика bekenti_like отметил, что действие разворачивается в Алматы. Однако, что конкретно происходит на кадрах осталось загадкой.

Но в связи с началом нового учебного года у казахстанцев появилось множество догадок: от неудачного поиска жилья до студенческой экономии. Как бы ни было, ролик заставил многих в комментариях вспомнить о своей молодости:

  • Хорошо, что в наше время не было Threads. Мы зимой таскали ковер, три девочки.
  • Это их самое счастливое время, не забудут никогда.
  • В этом прелести студенческой жизни.
  • Смешные такие.

Но не только это видео привлекло внимание казахстанцев. 1 сентября 2026 года один из жителей Алматы поделился кадрами с забитой подземки из-за начала учебы. Оказалось, что только с 6 утра до 15:00 метрополитеном воспользовались около 40 тысяч пассажиров.

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Камила Салкымбаева
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