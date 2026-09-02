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Мир

Из-за плачущей дочери популярного комика произошла задержка рейса

Самолет, самолеты, аэропорт, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 06:58 Фото: unsplash
Южнокорейский комик и телеведущий вызвал неоднозначную реакцию у поклонников после того, как попросил высадить его из самолета из-за того, что его дочь не переставала плакать. Это привело к задержке вылета примерно на час, сообщает Zakon.kz.

Как пишет MustShareNews, корейский комик Пак Су Хон сказал бортпроводникам, что его семья хочет покинуть самолет. Затем авиакомпания начала необходимые процедуры, в том числе выгрузку зарегистрированного багажа. Однако прежде чем семья покинула самолет, ребенок успокоился.

Тогда комик сказал экипажу, что они останутся на борту. К тому времени уже начался процесс обработки багажа, что и стало причиной задержки.

Инцидент вызвал споры о том, не было ли у него привилегий из-за статуса знаменитости. Некоторые выразили сочувствие, отметив, что он путешествовал с маленьким ребенком и это всегда трудно.

Позже Пак объяснил, что переживал, как бы плач его дочери не мешал другим во время долгого путешествия, и назвал свое решение попросить о высадке "ошибочным". Он также признал, что не понимал, что отмена запроса может привести к задержкам в таких процедурах, как проверка безопасности.

А в авиакомпании заявили, что с Паком и его семьей обращались в соответствии со стандартными процедурами и не оказывали им особых поблажек из-за статуса знаменитости.

28 августа 2026 года, в социальных сетях и мессенджерах распространили видео с возгоранием самолета лоукостера FlyArystan в Международном аэропорту Алматы. Один из сотрудников получил травмы, ему была оказана медицинская помощь.

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Камила Салкымбаева
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