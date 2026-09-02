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Мир

26 км под землей: ЦАХАЛ заявил о масштабной операции в Газе

26 км под землей: ЦАХАЛ заявил о масштабной операции в Газе, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 19:36 Фото: скриншот видео/videoidf.azureedge.net
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня вывела из строя более 26 км подземных туннелей в секторе Газа, сообщает Zakon.kz.

По данным военных, израильские подразделения продолжают операции на севере сектора в районе так называемой Желтой линии. За последние несколько недель военнослужащие обнаружили и ликвидировали подземный туннель протяженностью около 1 км.

В ЦАХАЛ заявили, что подразделения Южного командования действуют в районе Желтой линии в соответствии с условиями соглашения о прекращении огня. Военные намерены продолжать операции для устранения непосредственных угроз.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ ликвидировал командира ХАМАС, причастного к удержанию трех заложников в Газе.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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