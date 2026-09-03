Опасный вирус охватил Грецию: специалисты ожидают рост заболеваемости

В Греции растет количество жертв лихорадки Западного Нила. Наиболее сложная ситуация складывается в восточной части Аттики и северных пригородах Афин, сообщает Zakon.kz.

Как пишет MK.ru со ссылкой на агентство EFE, с начала года как минимум 24 человека погибли из-за лихорадки. При этом за последнюю неделю врачи выявили еще 58 заболевших. Общее число подтвержденных случаев достигло 290.

Лихорадку Западного Нила переносят комары. Симптомами служат: головная и мышечная боль, рвота и сонливость. В тяжелых случаях требует госпитализация.

Опасения у местных врачей вызывает и то, что примерно половина всех зарегистрированных заражений приходится на два региона – восточную часть Аттики и северные пригороды Афин.

Всего инфекцию выявили в шести из 13 регионах страны.

Специалисты не исключают дальнейшего роста заболеваемости в ближайшие недели. По их оценке, именно на сентябрь традиционно приходится период наиболее активного распространения вируса.