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Мир

Опасный вирус охватил Грецию: специалисты ожидают рост заболеваемости

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, анализы, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 04:40 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Греции растет количество жертв лихорадки Западного Нила. Наиболее сложная ситуация складывается в восточной части Аттики и северных пригородах Афин, сообщает Zakon.kz.

Как пишет MK.ru со ссылкой на агентство EFE, с начала года как минимум 24 человека погибли из-за лихорадки. При этом за последнюю неделю врачи выявили еще 58 заболевших. Общее число подтвержденных случаев достигло 290.

Лихорадку Западного Нила переносят комары. Симптомами служат: головная и мышечная боль, рвота и сонливость. В тяжелых случаях требует госпитализация.

Опасения у местных врачей вызывает и то, что примерно половина всех зарегистрированных заражений приходится на два региона – восточную часть Аттики и северные пригороды Афин.

Всего инфекцию выявили в шести из 13 регионах страны.

Специалисты не исключают дальнейшего роста заболеваемости в ближайшие недели. По их оценке, именно на сентябрь традиционно приходится период наиболее активного распространения вируса.

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Камила Салкымбаева
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