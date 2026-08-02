Пашинян переназначен премьер-министром Армении

Президент Армении Ваагн Хачатурян вновь назначил Никола Пашиняна премьер-министром страны, сообщает Zakon.kz.

Согласно Основному закону, после начала срока полномочий нового парламента президент назначает премьер-министра по представлению политической силы, имеющей большинство в Национальном собрании.

По итогам парламентских выборов правящая партия "Гражданский договор" получила 64 мандата, что позволяет ей самостоятельно сформировать новое правительство. В парламент также прошли блоки "Сильная Армения" с 29 мандатами и "Армения" с 12 мандатами.

Ранее правительство во главе с Пашиняном подало в отставку в связи с началом работы Национального собрания нового созыва. Такой порядок предусмотрен Конституцией Армении.