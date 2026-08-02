#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+35°
$
473.59
544.68
5.94
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+35°
$
473.59
544.68
5.94
Мир

Пашинян переназначен премьер-министром Армении

Никол Пашинян, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2026 16:01 Фото: primeminister.am
Президент Армении Ваагн Хачатурян вновь назначил Никола Пашиняна премьер-министром страны, сообщает Zakon.kz.

Согласно Основному закону, после начала срока полномочий нового парламента президент назначает премьер-министра по представлению политической силы, имеющей большинство в Национальном собрании.

По итогам парламентских выборов правящая партия "Гражданский договор" получила 64 мандата, что позволяет ей самостоятельно сформировать новое правительство. В парламент также прошли блоки "Сильная Армения" с 29 мандатами и "Армения" с 12 мандатами.

Ранее правительство во главе с Пашиняном подало в отставку в связи с началом работы Национального собрания нового созыва. Такой порядок предусмотрен Конституцией Армении.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Пашинян заявил, что Армения приняла стратегическое решение по АЭС
10:27, 20 сентября 2024
Пашинян заявил, что Армения приняла стратегическое решение по АЭС
Никол Пашинян
16:02, 24 сентября 2023
Пашинян: Армения готова принять всех соотечественников из Нагорного Карабаха
Переговоры Алиева и Пашиняна анонсировал Совбез Армении
20:15, 24 сентября 2023
Переговоры Алиева и Пашиняна анонсировал Совбез Армении
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Забивной защитник &quot;Астаны&quot; Касым не сыграет сегодня против &quot;Улытау&quot;
16:33, Сегодня
Забивной защитник "Астаны" Касым не сыграет сегодня против "Улытау"
Будущее Сатпаева в &quot;Челси&quot;
15:59, Сегодня
"Убеждён": комментатор высказался о будущем Дастана Сатпаева в "Челси"
Назван главный бой турнира Noche UFC
15:32, Сегодня
Назван главный бой турнира Noche UFC
Английская Премьер-Лига упомянула КПЛ в своём посте о Нани и Мозесе
15:10, Сегодня
Английская Премьер-Лига упомянула КПЛ в своём посте о Нани и Мозесе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: