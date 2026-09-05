Шокирующие кадры с пляжа Сеуты: дельфиненка вытащили из воды и избили

В испанском анклаве Сеута на севере Африки произошел инцидент с дельфиненком, который вызвал возмущение местных жителей. Очевидцы утверждают, что группа мужчин вытащила детеныша дельфина на берег, после чего один из них ударил животное палкой, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Fox News, на распространяющемся в соцсетях видео несколько мужчин и подростков держат дельфиненка над головой, в то время как часть очевидцев пытается остановить происходящее. Позже животное вернули в воду. По словам местных жителей, дельфиненок мог погибнуть от полученных травм.

Активисты призвали правоохранительные органы привлечь виновных к ответственности, напомнив, что дельфины находятся под защитой испанского и европейского законодательства.

Инцидент произошел на фоне напряженной ситуации вокруг миграции в Сеуте. В последние месяцы анклав столкнулся с новым наплывом мигрантов из соседнего Марокко, что стало причиной протестов части местных жителей.

A baby dolphin swam too close to a Ceuta beach. Video then shows it lifted like a trophy and residents say it was beaten to death with a stick while Madrid’s PSOE government treated the enclave like a holding pen.



El Trampolín, Sept. 2. Calf near the shore. Men and boys on… pic.twitter.com/LBn5ANbPLZ — NRAW (@unownz2pd) September 5, 2026

Ранее дельфины удивили ученых редким способом охоты с помощью раковин.