Шокирующие кадры с пляжа Сеуты: дельфиненка вытащили из воды и избили
Как пишет Fox News, на распространяющемся в соцсетях видео несколько мужчин и подростков держат дельфиненка над головой, в то время как часть очевидцев пытается остановить происходящее. Позже животное вернули в воду. По словам местных жителей, дельфиненок мог погибнуть от полученных травм.
Активисты призвали правоохранительные органы привлечь виновных к ответственности, напомнив, что дельфины находятся под защитой испанского и европейского законодательства.
Инцидент произошел на фоне напряженной ситуации вокруг миграции в Сеуте. В последние месяцы анклав столкнулся с новым наплывом мигрантов из соседнего Марокко, что стало причиной протестов части местных жителей.
A baby dolphin swam too close to a Ceuta beach. Video then shows it lifted like a trophy and residents say it was beaten to death with a stick while Madrid’s PSOE government treated the enclave like a holding pen.— NRAW (@unownz2pd) September 5, 2026
El Trampolín, Sept. 2. Calf near the shore. Men and boys on… pic.twitter.com/LBn5ANbPLZ
Ранее дельфины удивили ученых редким способом охоты с помощью раковин.