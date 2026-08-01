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Мир

Испания заявила о блокировке нелегальных мигрантов в Сеуте

Испанский флаг, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2026 16:21 Фото: magnific
Испанские власти опровергли сообщения о том, что мигранты, незаконно проникшие в Сеуту из Марокко, смогли попасть на материковую часть страны. По данным правительства, все нарушители остаются в пределах анклава, сообщает Zakon.kz.

РИА Новости со ссылкой на Europa Press сообщает, что, по данным источников в испанском правительстве, ни одному мигранту, незаконно пересекшему границу Сеуты, не удалось попасть на материковую часть страны.

"Никто из тех, кто незаконно пересек границу Сеуты, не покидал город и не мог этого сделать", – сообщил источник.

По словам собеседника агентства, целостность Шенгенской зоны остается под контролем благодаря двухэтапной системе проверки. Документы сначала проверяют на границе с Марокко, а затем, при попытке попасть на материковую часть Испании.

"(Источники – ред.) также отмечают, что нелегальный въезд в Сеуту "не дает права оставаться в Испании, ни въезжать на материковую часть Испании, ни свободно передвигаться по Европе", – пишет Europa Press.

Сеута – испанский анклав на северном побережье Африки, граничащий с Марокко. Этот участок остается одним из ключевых маршрутов нелегальной миграции в Европу, поэтому ситуация на границе находится под постоянным контролем испанских властей.

Ранее мы сообщали, что почти 50 тысяч мигрантов прорвались из Марокко в Испанию.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
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