Новая попытка массового перехода в Сеуту: задержаны более 100 человек

Марокканская полиция задержала 111 человек при попытке попасть в Сеуту – испанский анклав на севере Африки. Меры безопасности на границе усилили после появившихся в соцсетях призывов к новому массовому пересечению, сообщает Zakon.kz.

Среди задержанных – 109 мигрантов из стран Африки к югу от Сахары и двое граждан Марокко. Их задержали в городе Фнидек и его окрестностях недалеко от границы с Сеутой, пишет The Guardian.

Испанское агентство EFE сообщило, что марокканская полиция применила слезоточивый газ против групп мигрантов, собравшихся на холмах примерно в трех километрах от границы.

Новая попытка пересечения границы произошла спустя две недели после событий 30 июля, когда в Сеуту массово направились более 72 тыс. мигрантов. По меньшей мере 96 человек погибли при попытке добраться до испанской территории.

После этого Испания значительно усилила охрану анклава. Мадрид установил морской барьер и направил в Сеуту более 500 дополнительных полицейских с материковой части страны. В результате численность полиции в городе превысила 1,6 тыс. человек. Улицы также патрулируют силовики, а испанские военные охраняют некоторые объекты.

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По словам главы МВД Испании Фернандо Гранде-Марласки, в Сеуте по-прежнему находятся около 5 тыс. мигрантов. Власти намерены возвращать в Марокко тех, у кого нет законных оснований для пребывания, за исключением отдельных случаев, связанных с крайней уязвимостью.

Тогда же Испания заявила о блокировке нелегальных мигрантов в Сеуте.