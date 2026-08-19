Дельфины удивили ученых редким способом охоты с помощью раковин

Ученым удалось запечатлеть редкое поведение дельфинов у восточного побережья Австралии. Животные используют крупные раковины в качестве своеобразного орудия для ловли рыбы, сообщает Zakon.kz.

Необычное поведение зафиксировали исследователи Университета Саншайн-Кост (University of the Sunshine Coast) в морском парке Грейт-Сэнди у побережья Квинсленда в Австралии. Ученые наблюдали за афалинами в районе залива Херви-Бей с июля по октябрь 2025 года и дважды увидели, как дельфины использовали морские раковины во время охоты.

Доктору Алексис Левенгуд удалось впервые снять этот удивительный способ дельфинов насытиться:

‘I was screaming’: Scientists shocked as dolphins filmed using shells to trap prey for the first time | New York Post



Researchers are shell-shocked at the latest marine discovery.



Dolphins have been filmed using shells to ensnare their prey off the coast of Australia, marking… pic.twitter.com/FcDkkxILqd — Owen Gregorian (@OwenGregorian) August 18, 2026

Исследователи под руководством специалиста по поведению животных и морских млекопитающих назвали такой способ добычи пищи shelling, в переводе – "охота с помощью раковины".

Ученые также предполагают, что этому навыку детеныши могут учиться у своих матерей.



Так, во время охоты дельфин использует крупную пустую раковину как своеобразную ловушку: рыба оказывается внутри нее, после чего животное поднимает раковину к поверхности воды и встряхивает ее до тех пор, пока добыча не выскользнет прямо ему в пасть.

По словам исследователей, такое поведение наблюдается крайне редко. Ранее оно было описано в научной литературе лишь однажды, а на восточном побережье Австралии его официально зафиксировали впервые.

🐬 Wild dolphins were just filmed using SEA SHELLS as tools 🐚



Off the coast of Australia, researchers captured dolphins scooping up large shells and shaking them to flush out hiding fish — then eating the catch 🐟



It's one of the rarest documented cases of tool use in marine… pic.twitter.com/ZlA3ArXkWH — Science Latte (@sciencelatte) August 17, 2026

Доктор Левенгуд рассказала, что полученные кадры могут быть первым свидетельством так называемой материнской социальной передачи такого поведения – когда детеныш осваивает определенный навык, наблюдая за действиями матери.

"Наблюдение может изменить представление ученых о том, каким образом дельфины обучаются использовать своеобразные "орудия", – говорится в научной публикации.

Ранее предполагалось, что подобные навыки они в основном перенимают у других особей своего поколения.

По словам ученых, полученные кадры съемки имеют важное научное значение, поскольку позволяют документировать поведение животных, которое человеку удается наблюдать крайне редко.

Не так давно стало известно, что, "заглянув" в мозг крокодилов, ученые совершили удивительное открытие: он практически не изменился за 100 лет, что свидетельствует о чрезвычайно эффективном его строении.