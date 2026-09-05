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Мир

Камеры в раздевалках и новые находки дома: директора школы арестовали в США

Скандал в школе США: в раздевалках нашли записывающие устройства, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2026 22:11 Фото: magnific.com
В американском штате Западная Вирджиния директора средней школы Brooke High School Эрика Джеймса отстранили от должности после обнаружения записывающих устройств в нескольких раздевалках, сообщает Zakon.kz.

По данным Fox News, четыре устройства нашли в женских раздевалках для занятий физкультурой, а также в помещениях, которыми пользовалась школьная танцевальная команда. Дополнительные устройства, как уточняется, обнаружили в доме 53-летнего директора.

Джеймса задержали. Ему предъявили два уголовных обвинения, в том числе в незаконной попытке перехвата электронных или устных коммуникаций и проникновении в нежилое помещение. Он находится под стражей с залогом в 100 тыс. долларов.

Школьная администрация заявила, что сотрудничает с правоохранительными органами и проводит собственное расследование. Ученикам, родителям и сотрудникам школы обещали предоставить необходимую поддержку на время разбирательства.

Ранее сообщалось, что задержан мужчина, домогавшийся ребенка в Талгаре.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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