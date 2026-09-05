Камеры в раздевалках и новые находки дома: директора школы арестовали в США
По данным Fox News, четыре устройства нашли в женских раздевалках для занятий физкультурой, а также в помещениях, которыми пользовалась школьная танцевальная команда. Дополнительные устройства, как уточняется, обнаружили в доме 53-летнего директора.
Джеймса задержали. Ему предъявили два уголовных обвинения, в том числе в незаконной попытке перехвата электронных или устных коммуникаций и проникновении в нежилое помещение. Он находится под стражей с залогом в 100 тыс. долларов.
Школьная администрация заявила, что сотрудничает с правоохранительными органами и проводит собственное расследование. Ученикам, родителям и сотрудникам школы обещали предоставить необходимую поддержку на время разбирательства.
Ранее сообщалось, что задержан мужчина, домогавшийся ребенка в Талгаре.