США ударили по нефтяному флоту Ирана после атаки на военные корабли

Вооруженные силы США нанесли удары по трем иранским нефтяным танкерам после того, как Иран запустил баллистические ракеты в сторону двух американских военных кораблей. Об этом сообщило Центральное командование США, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, авианосец и эсминец с управляемыми ракетами смогли уклониться от нескольких атак. Военнослужащие США не пострадали.

После этого американские силы вывели из строя два танкера – M/T Downy у острова Харк и M/T Stark 1 в районе Джаска. Третий корабль, M/T Kylo, был уничтожен вблизи Оманского залива. На момент удара он не перевозил нефть, а экипаж заранее покинул судно.

В Иране назвали американские удары незаконными и агрессивными, обвинив Вашингтон в морской блокаде и экономической войне. В Тегеране заявили, что атаки нарушают Устав ООН и создают угрозу международному судоходству.

Остров Харк имеет ключевое значение для нефтяной отрасли Ирана и считается главным пунктом экспорта нефти страны. Ранее США наносили удары по военным объектам на острове, не затрагивая нефтяную инфраструктуру.

Ранее Трамп пригрозил объявить Ормузский пролив территорией США.