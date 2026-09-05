США ударили по нефтяному флоту Ирана после атаки на военные корабли
По информации NBC News, авианосец и эсминец с управляемыми ракетами смогли уклониться от нескольких атак. Военнослужащие США не пострадали.
После этого американские силы вывели из строя два танкера – M/T Downy у острова Харк и M/T Stark 1 в районе Джаска. Третий корабль, M/T Kylo, был уничтожен вблизи Оманского залива. На момент удара он не перевозил нефть, а экипаж заранее покинул судно.
В Иране назвали американские удары незаконными и агрессивными, обвинив Вашингтон в морской блокаде и экономической войне. В Тегеране заявили, что атаки нарушают Устав ООН и создают угрозу международному судоходству.
Остров Харк имеет ключевое значение для нефтяной отрасли Ирана и считается главным пунктом экспорта нефти страны. Ранее США наносили удары по военным объектам на острове, не затрагивая нефтяную инфраструктуру.
Ранее Трамп пригрозил объявить Ормузский пролив территорией США.