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Мир

26-летняя "Мисс Индонезия" трагично скончалась в свой день рождения

Участница конкурсов красоты из Индонезии Путри Джуфичи , фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2026 05:58 Фото: Instagram/pijeypj
Участница конкурсов красоты из Индонезии Путри Джуфичи скончалась в свой день рождения – 14 августа ей исполнилось 26 лет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Starhit, об этом рассказали коллеги Путри, выразив соболезнования ее близким.

Они не стали озвучивать причину смерти "Мисс Земля Индонезия – 2025", но по предварительным данным, у красавицы произошел сердечный приступ.

Участница конкурсов красоты из Индонезии Путри Джуфичи , фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2026 05:58

Фото: Instagram/pijeypj

Пользователи Сети со всего мира шокированы произошедшим, они не могут поверить в уход Джуфичи.

Сама Путри Джуфича была очень жизнерадостным человеком. Она активно вела блог в соцсети, в котором старалась делиться позитивными моментами своей жизни.

В нем Джуфича рассказывала, как следит за собой. Она признавалась, что не морит себя голодом и обязательно перекусывает.

Ранее мы писали о том, как фотография у водопада закончилась трагедией: турист погиб в США.

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Аксинья Титова
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