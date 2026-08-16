26-летняя "Мисс Индонезия" трагично скончалась в свой день рождения
Фото: Instagram/pijeypj
Участница конкурсов красоты из Индонезии Путри Джуфичи скончалась в свой день рождения – 14 августа ей исполнилось 26 лет, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Starhit, об этом рассказали коллеги Путри, выразив соболезнования ее близким.
Они не стали озвучивать причину смерти "Мисс Земля Индонезия – 2025", но по предварительным данным, у красавицы произошел сердечный приступ.
Пользователи Сети со всего мира шокированы произошедшим, они не могут поверить в уход Джуфичи.
Сама Путри Джуфича была очень жизнерадостным человеком. Она активно вела блог в соцсети, в котором старалась делиться позитивными моментами своей жизни.
В нем Джуфича рассказывала, как следит за собой. Она признавалась, что не морит себя голодом и обязательно перекусывает.
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