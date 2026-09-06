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Мир

Более трех часов у Путина: о чем Москва говорила с посланниками Трампа

переговоры, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2026 10:30 Фото: скриншот видео
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели более трех часов на переговорах с Владимиром Путиным в Москве. Теперь американские представители отправятся в Киев, где продолжат обсуждение возможного урегулирования конфликта, сообщает Zakon.kz.

Встреча Путина с американскими представителями состоялась 5 сентября в Кремле и продолжалась три часа десять минут. С российской стороны в переговорах также участвовали помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В начале встречи Путин заявил, что ситуация остается непростой, однако положительно оценил посреднические усилия президента США Дональда Трампа и работу американских переговорщиков.

"Контакты подобного рода, безусловно, всегда идут на пользу. И здесь, конечно, очень важно качество посредничества, доверие к тем, кто этим занимается", – сказал Путин.

По словам Юрия Ушакова, переговоры были "содержательными, конструктивными, предельно откровенными и доверительными". Обсуждение продолжилось и в неформальной обстановке за обеденным столом.

Основной темой стало урегулирование конфликта вокруг Украины. Российская сторона изложила американским представителям свою оценку ситуации и заявила о необходимости устранения причин конфликта. Путин также подтвердил готовность продолжать поиск политико-дипломатического решения совместно с Вашингтоном.

Ушаков сообщил, что Уиткофф и Кушнер представили "целый ряд соображений" относительно возможных путей урегулирования и выразили заинтересованность в скорейшем прекращении боевых действий.

По данным Кремля, американские переговорщики намерены использовать полученные в Москве оценки и предложения во время контактов в Киеве 6 сентября.

CNN сообщает, что это станет первым визитом Уиткоффа и Кушнера в украинскую столицу с начала конфликта. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что ожидает их приезда и готов к "содержательному разговору".

Отдельно на встрече обсуждалось временное прекращение ударов по Киеву. Уиткофф поблагодарил Путина за согласие не наносить удары по украинской столице в течение трех дней для обеспечения безопасности поездки американской делегации.

Путин заявил, что соответствующая просьба поступила Москве по официальным каналам и он распорядился прекратить удары по Киеву с 5 сентября. При этом российский президент подчеркнул, что договоренности о более широком трехдневном прекращении огня между Москвой и Киевом не было.

Зеленский, в свою очередь, заявил, что Украина готова до конца понедельника воздерживаться от ударов по Москве и ожидает аналогичных действий российской стороны в отношении Киева.

Помимо урегулирования конфликта, стороны обсудили экономическое сотрудничество и возможные крупные российско-американские проекты. По итогам встречи Ушаков заявил, что контакты по линии Уиткоффа и Кушнера продолжатся, как и личные контакты президентов России и США.

Ранее Зеленский раскритиковал идею проведения выборов в Украине во время конфликта с Россией.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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