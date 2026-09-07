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Мир

Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы: погибли пять человек

Самолет, аэропорт, ВПП, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2026 06:25 Фото: magnific
Грузовой самолет Boeing 767, который выполнял рейс для компании Amazon Prime Air, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Майами (штат Флорида) в США, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az со ссылкой на портал VINnews, самолет пересек автодорогу и замер. На опубликованных кадрах Boeing 767 стоит за пределами ВПП, а сотрудники экстренных служб находятся рядом.

Это происшествие повлияло на работу аэропорта. Обстоятельства инцидента расследует Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте.


В результате происшествия по меньшей мере 5 человек погибли, еще несколько получили травмы и были госпитализированы. Инцидент произошел в 13:58 по местному времени (22:58 по казахстанскому времени). Угрозы общественной безопасности в результате происшествия нет.

Ранее мы писали, что огонь вырывался из двигателя Boeing 737 во время полета в Сидней.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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