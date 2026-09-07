300 тысяч человек могут остаться без работы из-за Китая до конца 2026 года
Как пишет Oxu.Az со ссылкой на The Guardian, европейские компании вынуждены закупаться в Китае из-за дешевизны, заниженного курса юаня и отсутствия пошлин на углеродные выбросы, в отличие от европейских производителей.
Китай имеет рекордный профицит торгового баланса с блоком в размере 1 млрд евро в день.
7 сентября в Брюсселе у штаб-квартиры Еврокомиссии состоится акция с десятью гробами, на которых будут надписи: "конкурентоспособность ЕС", "рабочие места в индустрии" и "европейские заводы".
Протест призван привлечь внимание властей к тому, что Китай целенаправленно внедряется в ключевые цепочки поставок, чтобы контролировать полную цепочку создания стоимости.
Глава Eurometal Александр Юлиус подчеркнул, что Китай хочет быть поставщиком не сырья, а компонентов, и Еврокомиссии нужно бороться не с последствиями его экспансии, а с "вирусом" в виде зависимости от китайского импорта.
Ранее мы писали о том, в какие страны поставляется произведенная в Астане продукция.