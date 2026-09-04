ООН поддержала инициативу Казахстана об учреждении Международного дня озеленения планеты
Инициатива об учреждении Международного дня была выдвинута президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым в ходе общих дебатов 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2025 года. Соавторами резолюции выступили 32 государства.
"Принятие резолюции отражает последовательный вклад Казахстана в продвижение глобальной экологической повестки и объединение международных усилий по охране окружающей среды, восстановлению экосистем, расширению зеленых насаждений и формированию экологической культуры", – сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД) РК 1 сентября 2026 года.
Документ призван содействовать повышению осведомленности мирового сообщества о важности озеленения и восстановления природных экосистем, а также поощрять государства, систему ООН, международные и региональные организации, гражданское общество и другие заинтересованные стороны к проведению соответствующих мероприятий и инициатив.
"Учреждение Международного дня созвучно проводимой в Казахстане общенациональной экологической акции "Таза Қазақстан", направленной на формирование ответственного отношения к окружающей среде, благоустройство территорий и повышение экологической культуры общества", – отметили в МИД РК.
Принятие резолюции стало практической реализацией еще одной международной инициативы главы государства и подтверждает востребованность подходов Казахстана, направленных на укрепление многостороннего сотрудничества в интересах устойчивого развития и сохранения окружающей среды для будущих поколений.
3 сентября 2026 года в Казахстане впервые отметили День казахского тазы и тобета. В 2024 году тазы получил предварительное признание на международном уровне, а Казахстан был официально закреплен страной происхождения этой породы.