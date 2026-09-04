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Общество

ООН поддержала инициативу Казахстана об учреждении Международного дня озеленения планеты

Планета, зелень, руки, экология, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 07:54 Фото: pexels
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла инициированную Республикой Казахстан резолюцию "Международный день озеленения планеты". 22 апреля официально провозглашено Международным днем озеленения планеты, сообщает Zakon.kz.

Инициатива об учреждении Международного дня была выдвинута президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым в ходе общих дебатов 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2025 года. Соавторами резолюции выступили 32 государства.

"Принятие резолюции отражает последовательный вклад Казахстана в продвижение глобальной экологической повестки и объединение международных усилий по охране окружающей среды, восстановлению экосистем, расширению зеленых насаждений и формированию экологической культуры", – сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД) РК 1 сентября 2026 года.

Документ призван содействовать повышению осведомленности мирового сообщества о важности озеленения и восстановления природных экосистем, а также поощрять государства, систему ООН, международные и региональные организации, гражданское общество и другие заинтересованные стороны к проведению соответствующих мероприятий и инициатив.

"Учреждение Международного дня созвучно проводимой в Казахстане общенациональной экологической акции "Таза Қазақстан", направленной на формирование ответственного отношения к окружающей среде, благоустройство территорий и повышение экологической культуры общества", – отметили в МИД РК.

Принятие резолюции стало практической реализацией еще одной международной инициативы главы государства и подтверждает востребованность подходов Казахстана, направленных на укрепление многостороннего сотрудничества в интересах устойчивого развития и сохранения окружающей среды для будущих поколений.

3 сентября 2026 года в Казахстане впервые отметили День казахского тазы и тобета. В 2024 году тазы получил предварительное признание на международном уровне, а Казахстан был официально закреплен страной происхождения этой породы.

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Камила Салкымбаева
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