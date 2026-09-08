Бывшая королева Дании попала в больницу перед похоронами короля Норвегии
Как пишет Daily Mail со ссылкой на Датский королевский дом, Маргрете находится в хорошем настроении и, несмотря на обстоятельства, чувствует себя удовлетворительно. Она останется в больнице в ближайшие дни под наблюдением врачей.
Из-за госпитализации Маргрете не сможет присутствовать на похоронах короля Норвегии Харальда V, которые состоятся в среду.
В мае бывшая королева уже проходила лечение после падения, в результате которого у нее обнаружили значительное скопление крови в области бедра. За две недели до этого ей провели ангиопластику после жалоб на боли в груди.
Маргрете II отреклась от престола в январе 2024 года после 52 лет правления. Корону она передала своему старшему сыну, королю Фредерику X, однако продолжает участвовать в общественной жизни страны.
Ранее сообщалось, что тысячи норвежцев проводили короля Харальда V в последний путь.