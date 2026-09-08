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Мир

Бывшая королева Дании попала в больницу перед похоронами короля Норвегии

Третий раз за год: бывшую королеву Дании Маргрете II госпитализировали, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 20:37 Фото: wikipedia
Бывшую королеву Дании Маргрете II в третий раз за год госпитализировали. 86-летнюю монархиню доставили в больницу Копенгагена 6 сентября из-за нового тромба в области бедра и легкого обезвоживания, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail со ссылкой на Датский королевский дом, Маргрете находится в хорошем настроении и, несмотря на обстоятельства, чувствует себя удовлетворительно. Она останется в больнице в ближайшие дни под наблюдением врачей.

Из-за госпитализации Маргрете не сможет присутствовать на похоронах короля Норвегии Харальда V, которые состоятся в среду.

В мае бывшая королева уже проходила лечение после падения, в результате которого у нее обнаружили значительное скопление крови в области бедра. За две недели до этого ей провели ангиопластику после жалоб на боли в груди.

Маргрете II отреклась от престола в январе 2024 года после 52 лет правления. Корону она передала своему старшему сыну, королю Фредерику X, однако продолжает участвовать в общественной жизни страны.

Ранее сообщалось, что тысячи норвежцев проводили короля Харальда V в последний путь.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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