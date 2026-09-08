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Мир

Медведь атаковал двух женщин в горах: трагическая попытка побега в Индии

Медведь атаковал двух женщин в горах: трагическая попытка побега, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 21:35 Фото: magnific.com
В индийском штате Уттаракханд медведь напал на двух женщин. Одна из них погибла, вторая получила тяжелые травмы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Garhwal Post, инцидент произошел в районе Чамоли. 56-летняя Вимла Деви и Лакшми Деви находились в районе Сидели-Ток, когда на них внезапно напал медведь. Пытаясь спастись, женщины побежали. Вимла Деви сорвалась с каменистого обрыва и погибла на месте. Лакшми Деви получила серьезные травмы и была доставлена в больницу, после чего ее направили в медицинский центр более высокого уровня.

На место прибыли сотрудники полиции, администрации и лесного департамента. Местные жители потребовали поймать медведя и усилить патрулирование вблизи населенных пунктов.

Жители горных районов Уттаракханда отмечают участившиеся случаи нападения медведей. В связи с этим они призывают власти усилить наблюдение за дикими животными в районах, прилегающих к населенным пунктам.

Ранее сообщалось, что в Маркакольском государственном природном заповеднике фотоловушка зафиксировала бурого медведя.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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