Редкие кадры с хозяином леса из ВКО: видео

Установленная в Маркакольском государственном природном заповеднике фотоловушка зафиксировала бурого медведя. Уникальными кадрами поделились в Комитете лесного хозяйства и животного мира, сообщает Zakon.kz.

В кадре хищник проходит через небольшой ручей.

Специалисты в описании отметили, что бурый медведь – один из самых крупных хищников региона.

Он обитает в лесных массивах и в поисках пищи способен перемещаться на значительные расстояния. Его рацион разнообразен: от растений, ягод и корней до насекомых и пищи животного происхождения.

Медведь, как правило, старается избегать встречи с человеком.

"Поэтому увидеть его обычную жизнь в естественной среде чаще всего помогают именно фотоловушки". Пресс-служба Маркакольского государственного природного заповедника

Ранее ученые выяснили и поделились информацией о том, сколько лет белым медведям и когда они впервые появились.