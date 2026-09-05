#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+22°
$
456.56
530.52
5.28
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+22°
$
456.56
530.52
5.28
События

Редкие кадры с хозяином леса из ВКО: видео

бурый медведь, хищник, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2026 14:35 Фото: pixabay
Установленная в Маркакольском государственном природном заповеднике фотоловушка зафиксировала бурого медведя. Уникальными кадрами поделились в Комитете лесного хозяйства и животного мира, сообщает Zakon.kz.

В кадре хищник проходит через небольшой ручей.

Специалисты в описании отметили, что бурый медведь – один из самых крупных хищников региона.

Он обитает в лесных массивах и в поисках пищи способен перемещаться на значительные расстояния. Его рацион разнообразен: от растений, ягод и корней до насекомых и пищи животного происхождения.

Медведь, как правило, старается избегать встречи с человеком.

"Поэтому увидеть его обычную жизнь в естественной среде чаще всего помогают именно фотоловушки".Пресс-служба Маркакольского государственного природного заповедника

Ранее ученые выяснили и поделились информацией о том, сколько лет белым медведям и когда они впервые появились.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
уникальные кадры редких животных
19:49, 29 октября 2025
Уникальные кадры редких животных с фотоловушек появились в Казнете
Уникальные кадры попали в фотоловушку в Чарынском нацпарке
18:31, 09 апреля 2025
Уникальные кадры попали в фотоловушку в Чарынском нацпарке
Чарынский государственный национальный природный парк, Чарын, Чарынский каньон, туризм в Казахстане, туристы, туристические места в Казахстане, природа Казахстана, развитие туризма в Казахстане
09:48, 18 августа 2026
Такое увидишь не каждый день: редкие кадры сняли в Чарыне
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Нассурдин Имавов
14:10, Сегодня
"Я знаю дату следующего боя": Имавов подтвердил слухи о титульном бое со Стриклендом
Шавкат Рахмонов
13:26, Сегодня
"Я самый опасный соперник для Ислама": Рахмонов назвал аспект, в котором он лучше Махачева
Айдана Кумартаева
12:46, Сегодня
Таеквондистка Айдана Кумартаева завоевала "бронзу" на Гран-при в Муджу
Махмуд Сабырхан
12:26, Сегодня
"Подготовка продолжается": Махмуд и Торехан Сабырхан тренируются перед Азиадой-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: