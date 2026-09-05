Редкие кадры с хозяином леса из ВКО: видео
Фото: pixabay
Установленная в Маркакольском государственном природном заповеднике фотоловушка зафиксировала бурого медведя. Уникальными кадрами поделились в Комитете лесного хозяйства и животного мира, сообщает Zakon.kz.
В кадре хищник проходит через небольшой ручей.
Специалисты в описании отметили, что бурый медведь – один из самых крупных хищников региона.
Он обитает в лесных массивах и в поисках пищи способен перемещаться на значительные расстояния. Его рацион разнообразен: от растений, ягод и корней до насекомых и пищи животного происхождения.
Медведь, как правило, старается избегать встречи с человеком.
"Поэтому увидеть его обычную жизнь в естественной среде чаще всего помогают именно фотоловушки".Пресс-служба Маркакольского государственного природного заповедника
Ранее ученые выяснили и поделились информацией о том, сколько лет белым медведям и когда они впервые появились.
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