Просьба не шуметь закончилась смертью музыканта в Индии

Известный в Индии 54-летний музыкант из Манипура Чонгтам Викрам Сингх умер после предполагаемого нападения возле своего дома в районе Килокари на юго-востоке Дели, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Brut со ссылкой на полицию, инцидент произошел около 23:30 6 сентября. Сингх вышел из дома и сделал замечание группе мужчин, которые шумели на улице. Между ними возник конфликт, переросший в драку. Музыкант получил тяжелые травмы и скончался в больнице утром 7 сентября.

Полиция арестовала семерых мужчин и задержала 15-летнего подростка. В рамках расследования изучаются записи камер видеонаблюдения и другие материалы. Правоохранители устанавливают роль каждого участника конфликта.

Сингх был гитаристом, преподавателем музыки и одним из представителей ранней рок-сцены Манипура. Он выступал в группах Ultra Vires, Phoenix и Eastern Dark, а после переезда в Дели продолжил заниматься музыкой и преподавать.

Гибель музыканта вызвала возмущение среди представителей сообщества жителей северо-востока Индии. В Дели прошла акция памяти, а политики призвали провести тщательное расследование. При этом полиция пока не установила расовый мотив нападения.

Ранее сообщалось, что умер бывший басист Queen Барри Митчелл.