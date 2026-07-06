Бабушка спасла внука от нападения леопарда в Индии

В индийском районе Дарджилинг 50-летняя женщина вступила в схватку с леопардом, который напал на нее и ее восьмилетнего внука возле дома. В результате нападения женщина получила серьезные травмы, однако сумела спасти ребенка, сообщает Zakon.kz.

По информации портала mathrubhumi.com, инцидент произошел рядом с домом семьи. Женщина находилась внутри, когда услышала, что собаки начали подозрительно долго лаять, и вышла на улицу. Вместе с ней на улицу последовал ее восьмилетний внук.

В этот момент из темноты внезапно появился леопард. Сначала хищник напал на одну из собак. Женщина, не растерявшись, схватила лежавшее поблизости деревянное полено и попыталась отогнать животное.

После этого леопард переключился на нее и атаковал женщину. Ребенок, испугавшись, спрятался за спиной бабушки, пока она продолжала отбиваться от хищника. В итоге леопард был вынужден отступить и скрылся.

Женщине удалось спасти внука, однако она получила серьезные травмы. Соседи оказали ей первую помощь, после чего пострадавшую доставили в больницу. Врачи диагностировали у нее перелом руки, травмы головы и многочисленные укусы по телу.

Ранее сообщалось, что двухлетний ребенок потерялся на пляже в Семее.