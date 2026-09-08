Редкую монету продали за десятки тысяч долларов: что в ней особенного

На аукционе в 2025 году самая дорогая монета "Ника" номиналом пять злотых была продана за 45 тыс. долларов. Возраст этой неприметной монеты составляет почти столетие, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Rp, монета была отчеканена в период с 1928 по 1932 год.

Значительная часть тиража впоследствии была переплавлена, поскольку содержание серебра превышало номинальную стоимость монеты. В результате сохранилось сравнительно немного пятизлотых монет, что делает оригинальные экземпляры очень востребованными среди коллекционеров.

На оборотной стороне монеты изображена Ника, греческая богиня победы, шагающая вправо, и надпись "Rzeczpospolita Polska". На аверсе изображен коронованный орел, дата выпуска и номинал "5 злотых". На гурте выгравирована латинская фраза "Salus rei publicae suprema lex", что означает "Благо республики – высший закон".

В интернете можно найти похожие монеты всего за несколько десятков злотых, но обычно это копии. Цены на оригиналы начинаются примерно с 2000 злотых (244 тыс. 776 тенге).

Цена в первую очередь определяется состоянием монеты. Монеты достоинством пять злотых без явных признаков износа, повреждений или чистки стоят дороже всего.

Другие факторы включают год чеканки, редкость конкретного экземпляра и отличительные особенности.

Ранее мы писали о том, почему исчез Жанкент: что скрывают раскопки древней столицы огузов.