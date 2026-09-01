#Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#школа
#Гордость Казахстана
+21°
$
462.31
536.09
5.34
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#школа
#Гордость Казахстана
+21°
$
462.31
536.09
5.34
Статьи

Почему исчез Жанкент: что скрывают раскопки древней столицы огузов

Кызылординская область, Жанкент, история, культура, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 09:44 Фото: пресс-служба акимата Казалинского района Кызылординской области
Древний Жанкент в низовьях Сырдарьи когда-то был столицей огузского мира. Сегодня археологи по крупицам восстанавливают жизнь его жителей и пытаются разгадать главную тайну: почему город, переживший несколько исторических эпох, в итоге опустел. Это выяснял корреспондент Zakon.kz.

Жанкент находится в Казалинском районе Кызылординской области. Возник он, как говорят археологи, в VII веке. Располагался возле реки Сырдарьи на пересечении торговых связей, соединявших степи с Хорезмом, Мавераннахром и районами Волги и Урала.

Кызылординская область, Жанкент, история, культура, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 09:44

Фото: пресс-служба акимата Казалинского района Кызылординской области

Несколько столетий назад здесь кипела городская жизнь: шла торговля, работали ремесленники, чеканились монеты и принимались судьбоносные решения. Город считался резиденцией огузских правителей – ябгу, и одним из ключевых памятников средневековой истории Сырдарьинского региона.

Кызылординская область, Жанкент, история, культура, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 09:44

Фото: пресс-служба акимата Казалинского района Кызылординской области

Что находят археологи в Жанкенте

"Жанкент заинтересовал исследователей еще в XIX веке. В советское время, в 1946 году, здесь работала Хорезмская археолого-этнографическая экспедиция под руководством Сергея Толстова. С 2005 года раскопками занимаются специалисты научно-исследовательского центра "Археология и этнография" Кызылординского университета имени Коркыта ата. В разные годы к исследованиям подключались зарубежные ученые, а с 2023 года казахстанские археологи работают вместе со специалистами Тюркской академии". Руководитель научно-исследовательского центра "Археология и этнография" Кызылординского университета имени Коркыта ата Сейдали Билялов
Кызылординская область, Жанкент, история, культура, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 09:44

Фото: пресс-служба акимата Казалинского района Кызылординской области

По словам ученого, за 20 лет исследований археологи обнаружили жилые помещения, цитадель, городские ворота и шахристан. Нашли тысячи предметов из керамики, железа, бронзы, стекла, кости и драгоценных металлов. Только керамических изделий, по данным исследователей, найдено около 25 тысяч. Каждый такой предмет помогает восстановить отдельный кусочек городской жизни.

Например, бронзовые изделия и таганы с орнаментом "қошқар мүйіз" говорят о развитии ремесла и знакомой по тюркской культуре символике. Железные ножи и наконечники указывают на существование кузнечного производства и одновременно напоминают, что Жанкент имел не только торговое, но и военно-стратегическое значение. Одной из наиболее интересных находок стал клад серебряных монет, предположительно относящихся к IX веку.

Кызылординская область, Жанкент, история, культура, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 09:44

Фото: пресс-служба акимата Казалинского района Кызылординской области

"Всего во время раскопок обнаружили более 50 серебряных монет хорезмшахского периода. Некоторые из них были перечеканены. То есть поверх прежнего изображения и надписей наносились новые. Сейчас монеты передаются специалистам-нумизматам для более подробного изучения. Для археологов монета зачастую не просто кусок металла. Она может рассказать о торговых связях, политическом влиянии и экономической жизни города. Большое количество серебряных монет доказывает, что Жанкент был крупным торговым центром своего времени".Руководитель научно-исследовательского центра "Археология и этнография" Сейдали Билялов

Как рассказывает ученый, археологи копают городище на разных глубинах. Они называют их культурными слоями. Самый ранний относится к периоду от начала VII до конца VIII века. Второй датируется концом VIII – началом X века. Третий связан с концом X – началом XI века, когда город, скорее всего, приходил в упадок.

Кызылординская область, Жанкент, история, культура, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 09:44

Фото: пресс-служба акимата Казалинского района Кызылординской области

Кошка, мышеловка и другие необычные находки

"Мы нашли здесь дома, своеобразную баню, много керамических кувшинов, амфоры, сосуды, которые свидетельствуют о развитом гончарном производстве. Но одна находка выделяется среди остальных. Это скелет домашней кошки шести-семи лет. По ДНК животного установлено его родство с кошками из Синайского полуострова. Это первый случай обнаружения домашней кошки на территории Казахстана. Благодаря специальным анализам мы точно установили, что здесь выращивали виноград, просо и даже сажали розы. Также находили скелеты лошадей, верблюдов, баранов, и даже куриные яйца с надписями. Сегодня их расшифровкой занимаются специалисты. Еще одна сенсация – это керамическая мышеловка".Руководитель научно-исследовательского центра "Археология и этнография" Сейдали Билялов

Обычно такие мышеловки находили в южных регионах Казахстана в слоях земли, датированных XII-XV веками, а в Жанкенте нашли ее в слоях земли X века.

Когда Казахстан стал независимым, раскопки городища были возобновлены. А буквально на днях в Кызылорде состоялось заседание историков, посвященное 20-летию археологической экспедиции в Жанкент.

Кызылординская область, Жанкент, история, культура, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 09:44

Фото: пресс-служба акимата Казалинского района Кызылординской области

В его работе участвовали ученые из Казахстана, России, Узбекистана, Германии и Великобритании. На встрече они рассказали, что Приаралье представляет огромный интерес для дальнейшего изучения жизни и быта населявших эти края древних племен и народностей. Историки считают, что городище существовало еще в античные времена, а на последнем этапе своего существования имело статус резиденции огузских правителей.

"Жанкент – это уникальный памятник археологии и родина героя мифических легенд и исторической личности Коркыта. Изучение Жанкента дает возможность понять, что значила столица в понимании древних народов".Кандидат исторических наук, профессор МГУ имени М. Ломоносова Ирина Аржанцева

Почему Жанкент привлекает туристов

В последние годы к этому городищу приезжает все больше и больше туристов. Как рассказывает специалист отдела туризма Казалинского района Жулдызай Ауезхан, в районе находятся 80 памятников истории и культуры, шесть из которых республиканского значения.

"Жанкент – это город, в котором примерно в VIII веке родился мыслитель, музыкант, философ, создатель кобыза Коркыт ата. Это историческая личность, он оставил нам в наследство 20 кюев. О нем сложено немало легенд, его захоронение тоже находится в Кызылординской области. Поэтому Жанкент до сих пор интересен. Сюда почти каждый день приезжают туристы – и местные жители, и гости нашего района", – говорит Жулдызай Ауезхан.

Как же исчез этот город? До сих пор у археологов нет однозначного ответа на этот вопрос. Исследования последних лет показывают, что причиной могли стать изменение русла Сырдарьи, природные процессы, политические потрясения и миграция населения. Кроме того, на заключительном этапе существования города здесь произошел пожар. Существует и известная легенда о том, что Жанкент погубили змеи, однако археологических подтверждений этой версии нет. Раскопки продолжаются, и, возможно, новые находки помогут понять, как прекратилась жизнь одной из крупнейших столиц огузского мира.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Мира Жакибаева
Мира Жакибаева
Читайте также
Тюльпановидные сосуды нашли археологи Кызылорды на месте древнего городища Жанкент
10:33, 11 ноября 2024
Древние артефакты Жанкента: тюльпановидные сосуды нашли археологи Кызылорды
Виноградная лоза, розы и мышеловка: как жили люди в древней столице огузов в Приаралье
11:27, 14 ноября 2024
Виноградная лоза, розы и мышеловка: секреты древних огузских племен раскрывают археологи Приаралья
Сыганак, Кызылординская область
10:12, 24 июня 2026
Город, которого нет на карте: почему Сыганак называют затерянной столицей Великой степи
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Бен Шелтон на US Open-2026
09:47, Сегодня
Бен Шелтон переиграл Таллона Грикспора в первом круге US Open-2026
Денис Евсеев на турнире категории ATP Challenger в Шымкенте
09:35, Сегодня
Денис Евсеев потерпел разгромное поражение от россиянина в первом круге турнира в Китае
Соболенко на US Open-2026
09:20, Сегодня
Соболенко оценила победный старт на US Open-2026
Майя Джойнт празднует победу над Самсоновой на US Open
09:09, Сегодня
Самсонова проиграла Джойнт на старте US Open, где сегодня начинает Рыбакина
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: