Почему исчез Жанкент: что скрывают раскопки древней столицы огузов

Древний Жанкент в низовьях Сырдарьи когда-то был столицей огузского мира. Сегодня археологи по крупицам восстанавливают жизнь его жителей и пытаются разгадать главную тайну: почему город, переживший несколько исторических эпох, в итоге опустел. Это выяснял корреспондент Zakon.kz.

Жанкент находится в Казалинском районе Кызылординской области. Возник он, как говорят археологи, в VII веке. Располагался возле реки Сырдарьи на пересечении торговых связей, соединявших степи с Хорезмом, Мавераннахром и районами Волги и Урала.

Фото: пресс-служба акимата Казалинского района Кызылординской области

Несколько столетий назад здесь кипела городская жизнь: шла торговля, работали ремесленники, чеканились монеты и принимались судьбоносные решения. Город считался резиденцией огузских правителей – ябгу, и одним из ключевых памятников средневековой истории Сырдарьинского региона.

Фото: пресс-служба акимата Казалинского района Кызылординской области

Что находят археологи в Жанкенте

"Жанкент заинтересовал исследователей еще в XIX веке. В советское время, в 1946 году, здесь работала Хорезмская археолого-этнографическая экспедиция под руководством Сергея Толстова. С 2005 года раскопками занимаются специалисты научно-исследовательского центра "Археология и этнография" Кызылординского университета имени Коркыта ата. В разные годы к исследованиям подключались зарубежные ученые, а с 2023 года казахстанские археологи работают вместе со специалистами Тюркской академии". Руководитель научно-исследовательского центра "Археология и этнография" Кызылординского университета имени Коркыта ата Сейдали Билялов

Фото: пресс-служба акимата Казалинского района Кызылординской области

По словам ученого, за 20 лет исследований археологи обнаружили жилые помещения, цитадель, городские ворота и шахристан. Нашли тысячи предметов из керамики, железа, бронзы, стекла, кости и драгоценных металлов. Только керамических изделий, по данным исследователей, найдено около 25 тысяч. Каждый такой предмет помогает восстановить отдельный кусочек городской жизни.

Например, бронзовые изделия и таганы с орнаментом "қошқар мүйіз" говорят о развитии ремесла и знакомой по тюркской культуре символике. Железные ножи и наконечники указывают на существование кузнечного производства и одновременно напоминают, что Жанкент имел не только торговое, но и военно-стратегическое значение. Одной из наиболее интересных находок стал клад серебряных монет, предположительно относящихся к IX веку.

Фото: пресс-служба акимата Казалинского района Кызылординской области

"Всего во время раскопок обнаружили более 50 серебряных монет хорезмшахского периода. Некоторые из них были перечеканены. То есть поверх прежнего изображения и надписей наносились новые. Сейчас монеты передаются специалистам-нумизматам для более подробного изучения. Для археологов монета зачастую не просто кусок металла. Она может рассказать о торговых связях, политическом влиянии и экономической жизни города. Большое количество серебряных монет доказывает, что Жанкент был крупным торговым центром своего времени". Руководитель научно-исследовательского центра "Археология и этнография" Сейдали Билялов

Как рассказывает ученый, археологи копают городище на разных глубинах. Они называют их культурными слоями. Самый ранний относится к периоду от начала VII до конца VIII века. Второй датируется концом VIII – началом X века. Третий связан с концом X – началом XI века, когда город, скорее всего, приходил в упадок.

Фото: пресс-служба акимата Казалинского района Кызылординской области

Кошка, мышеловка и другие необычные находки

"Мы нашли здесь дома, своеобразную баню, много керамических кувшинов, амфоры, сосуды, которые свидетельствуют о развитом гончарном производстве. Но одна находка выделяется среди остальных. Это скелет домашней кошки шести-семи лет. По ДНК животного установлено его родство с кошками из Синайского полуострова. Это первый случай обнаружения домашней кошки на территории Казахстана. Благодаря специальным анализам мы точно установили, что здесь выращивали виноград, просо и даже сажали розы. Также находили скелеты лошадей, верблюдов, баранов, и даже куриные яйца с надписями. Сегодня их расшифровкой занимаются специалисты. Еще одна сенсация – это керамическая мышеловка". Руководитель научно-исследовательского центра "Археология и этнография" Сейдали Билялов

Обычно такие мышеловки находили в южных регионах Казахстана в слоях земли, датированных XII-XV веками, а в Жанкенте нашли ее в слоях земли X века.

Когда Казахстан стал независимым, раскопки городища были возобновлены. А буквально на днях в Кызылорде состоялось заседание историков, посвященное 20-летию археологической экспедиции в Жанкент.

Фото: пресс-служба акимата Казалинского района Кызылординской области

В его работе участвовали ученые из Казахстана, России, Узбекистана, Германии и Великобритании. На встрече они рассказали, что Приаралье представляет огромный интерес для дальнейшего изучения жизни и быта населявших эти края древних племен и народностей. Историки считают, что городище существовало еще в античные времена, а на последнем этапе своего существования имело статус резиденции огузских правителей.

"Жанкент – это уникальный памятник археологии и родина героя мифических легенд и исторической личности Коркыта. Изучение Жанкента дает возможность понять, что значила столица в понимании древних народов". Кандидат исторических наук, профессор МГУ имени М. Ломоносова Ирина Аржанцева

Почему Жанкент привлекает туристов

В последние годы к этому городищу приезжает все больше и больше туристов. Как рассказывает специалист отдела туризма Казалинского района Жулдызай Ауезхан, в районе находятся 80 памятников истории и культуры, шесть из которых республиканского значения.

"Жанкент – это город, в котором примерно в VIII веке родился мыслитель, музыкант, философ, создатель кобыза Коркыт ата. Это историческая личность, он оставил нам в наследство 20 кюев. О нем сложено немало легенд, его захоронение тоже находится в Кызылординской области. Поэтому Жанкент до сих пор интересен. Сюда почти каждый день приезжают туристы – и местные жители, и гости нашего района", – говорит Жулдызай Ауезхан.

Как же исчез этот город? До сих пор у археологов нет однозначного ответа на этот вопрос. Исследования последних лет показывают, что причиной могли стать изменение русла Сырдарьи, природные процессы, политические потрясения и миграция населения. Кроме того, на заключительном этапе существования города здесь произошел пожар. Существует и известная легенда о том, что Жанкент погубили змеи, однако археологических подтверждений этой версии нет. Раскопки продолжаются, и, возможно, новые находки помогут понять, как прекратилась жизнь одной из крупнейших столиц огузского мира.