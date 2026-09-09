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Мир

Трагедия в Турции: мужчина остался парализованным после неудачного прыжка в бассейн

Прыжок, бассейн, отдых, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2026 06:20 Фото: magnific
Во время отпуска в Турции британец Уильям Понтер оказался парализованным после того, как неудачно прыгнул в бассейн, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru со ссылкой на Daily Mail, Уильям прибыл в Турцию вместе с 27-летней Ребеккой Фрэнси 28 августа. Пара прыгала в бассейн ради развлечения. Женщина рассказала, что после прыжка Понтер неожиданно застыл под водой.

Она нырнула за ним и обнаружила его лежащим лицом вниз. Когда девушка вытащила его из воды, возлюбленный признался, что не может двигаться.

Мужчина, пострадавший, Турция, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2026 06:20

Фото: Ms Francey

Врачи госпитализировали Уильяма в больницу и провели 13-часовую операцию.

Из-за серьезного повреждения шеи хирурги удалили часть кости C4, опасаясь осложнений, включая инсульт. Сейчас мужчина находится в отделении интенсивной терапии.

Врачи предупредили семью, что он может остаться парализованным ниже шеи.

Ребекка организовала сбор средств на лечение и возвращение Уильяма в Великобританию.

Медрасходы уже превысили £50 тысяч, а нахождение в реанимации обходится примерно в £2000 в день. Фрэнси сказала, что семья не знает, как пройдет дальнейшее восстановление, но надеется перевезти Понтера домой.

Ранее мы писали о том, как в Турции 39-летний мужчина прыгнул с пирса в море головой вперед, но не убедился в глубине.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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