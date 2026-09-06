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Мир

Отец троих детей погиб после прыжка в море с пирса

Море, пирс, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2026 06:16 Фото: pexels
В Турции 39-летний мужчина прыгнул с пирса в море головой вперед, но не убедился в глубине, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Karar, инцидент произошел 4 сентября 2026 года. 39-летний Ариф Эрман отдыхал в районе Аланьи. Несмотря на предупреждающие знаки о том, что прыжки опасны и запрещены, он разбежался и прыгнул. Оказалось, что в этом месте, у пирса, глубина составляла всего 50 сантиметров.

Инцидент был зафиксирован камерой видеонаблюдения. На кадрах видно, как Ариф Эрман сначала смотрит на причал, где он собирался прыгнуть в воду, затем возвращается назад, корректирует дистанцию и бежит, перепрыгивая через защитное ограждение, расположенное на причале.

В этот момент за ним прыгнул спасатель. Мужчина в тяжелом состоянии после оказания первой помощи был доставлен в больницу. Но спасти его не удалось.

Сообщается, что у Арифа Эрмана остались жена и трое детей. Местная полиция проводит расследование по данному инциденту.

А в Непале удалось спасти 64-летнеюю женщину, которая провела под завалами 10 дней. Это произошло после разрушительного наводнения.

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Камила Салкымбаева
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