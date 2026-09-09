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Мир

Парашютистка потеряла сознание после столкновения и чудом выжила

Прыжок с парашютом, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 03:24 Фото: pexels
35-летняя британская парашютистка Холли Уиффен во время прыжка с парашютом столкнулась в воздухе с другим парашютистом и от удара потеряла сознание, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Sun, инцидент произошел на аэродроме Лангар недалеко от Ноттингема. Холли Уиффен участвовала в групповом прыжке с высоты около 3600 метров, в какой-то момент на скорости 160 км/ч она столкнулась с другим парашютистом.

Удар пришелся по шлему, после чего женщина потеряла сознание и бесконтрольно летела вниз. Один из участников группы попытался догнать ее, но не смог. Когда до земли оставалось совсем чуть-чуть Уиффен пришла в себя и дернула за кольцо. На высоте около 300 метров раскрылся основной и запасной парашюты. Женщина врезалась в хвойное дерево.

Из-за небольшой высоты и скорости падения она получила перелом ноги, повреждение позвоночника и ушибы. Через шесть дней после аварии ей провели операцию и установили в ногу металлический стержень. Сейчас спортсменка восстанавливается дома и передвигается на костылях.

Несмотря на пережитое, британка не собирается отказываться от парашютного спорта. Она говорит, что хочет вернуться к прыжкам сразу после восстановления. За два года занятий Уиффен совершила 425 прыжков.

А в Турции мужчина остался парализованным после неудачного прыжка в бассейн. Ему провели провели 13-часовую операцию.

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Камила Салкымбаева
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