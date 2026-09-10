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Мир

Две россиянки погибли в погребе, избавляясь от плесени и грызунов

борьба с грызунами, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 21:02 Фото: pixabay
Опасная борьба с плесенью и грызунами закончилась гибелью двух женщин в селе Михайловское Алтайского края РФ. Две пенсионерки погибли в погребе, куда спустились, чтобы убрать картофель и обработать помещение от плесени и грызунов, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла вечером 6 сентября. Чтобы провести обработку помещения от плесени и грызунов, женщины начали сжигать бумагу в ведре. Спустя некоторое время обе почувствовали себя плохо и потеряли возможность самостоятельно выбраться из погреба.

Одна из пенсионерок успела позвонить знакомому и попросить о помощи. Мужчина приехал к гаражу, однако обнаружил женщин без сознания и самостоятельно поднять их наверх не смог.

Как пишет Telegram-канал "112", на помощь вызвали спасателей и бригаду скорой помощи. Одна из женщин умерла еще до приезда медиков. Вторую пострадавшую специалисты пытались реанимировать, но спасти ее также не удалось.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге 42-летний мужчина признался в убийстве своей 64-летней матери. По предварительным данным, причиной расправы могли стать деньги, проигранные на ставках.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Корреспондент
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