Две россиянки погибли в погребе, избавляясь от плесени и грызунов

Опасная борьба с плесенью и грызунами закончилась гибелью двух женщин в селе Михайловское Алтайского края РФ. Две пенсионерки погибли в погребе, куда спустились, чтобы убрать картофель и обработать помещение от плесени и грызунов, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла вечером 6 сентября. Чтобы провести обработку помещения от плесени и грызунов, женщины начали сжигать бумагу в ведре. Спустя некоторое время обе почувствовали себя плохо и потеряли возможность самостоятельно выбраться из погреба.

Одна из пенсионерок успела позвонить знакомому и попросить о помощи. Мужчина приехал к гаражу, однако обнаружил женщин без сознания и самостоятельно поднять их наверх не смог.

Как пишет Telegram-канал "112", на помощь вызвали спасателей и бригаду скорой помощи. Одна из женщин умерла еще до приезда медиков. Вторую пострадавшую специалисты пытались реанимировать, но спасти ее также не удалось.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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