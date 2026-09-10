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Мир

Тело матери нашли в морозильнике: россиянина подозревают в убийстве

убийство в РФ, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 19:18 Фото: Telegram-канал МРАК
В Санкт-Петербурге 42-летний мужчина признался в расправе над своей 64-летней матерью. По предварительным данным, причиной преступления могли стать деньги, проигранные на ставках, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала 78, вечером 9 сентября мужчина сам подошел к сотрудникам Росгвардии на улице и сообщил об убийстве. Силовики вместе со следователями прибыли в его квартиру на Ленинском проспекте, где обнаружили тело женщины в морозильной камере. По данным следствия, убийство произошло еще 22 августа.

Как уточняется, мужчина страдал от игровой зависимости. Предположительно, он напал на мать, когда та пересчитывала деньги. Опасаясь, что женщина обнаружит их нехватку, мужчина схватил нож и нанес ей не менее пяти ударов.

После этого он перенес тело в отдельно стоящую морозильную камеру в соседней комнате.

Подозреваемого задержали. В полиции заявили, что он состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Кроме того, ранее мужчина был судим за убийство и разбой.

Ранее сообщалось, что казахстанец до смерти избил 65-летнего соседа.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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