Контрабандисты пытались провезти из Узбекистана в Индию золото в собственных телах

Пять человек пытались тайно вывезти из Узбекистана в Индию более 750 граммов золота и ювелирных изделий, спрятав его в собственных телах, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Podrobno.uz, драгоценные предметы нашли в ходе проверки пассажиров в аэропорту Намангана.

Спецоперацию провели сотрудники управления Службы государственной безопасности по Наманганской области совместно с областным таможенным управлением в аэропорту Намангана.

Во время проверки пассажиров рейса "Наманган – Дели" внимание правоохранителей привлекли пять жителей Андижанской и Ферганской областей.

Фото: Служба государственной безопасности (СГБ) Узбекистана

Пассажиры пытались спрятать слитки и украшения внутри своего тела, используя его как "живой контейнер".

Всего у них обнаружили драгметалл общим весом 555 граммов и 200 граммов ювелирных изделий. Предварительная стоимость драгоценного металла превышает миллиард сумов (38 млн 700 тыс. казахстанских тенге).

По данному факту идет доследственная проверка. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

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