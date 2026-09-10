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Мир

Контрабандисты пытались провезти из Узбекистана в Индию золото в собственных телах

Аэропорт, люди, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 03:29 Фото: magnific
Пять человек пытались тайно вывезти из Узбекистана в Индию более 750 граммов золота и ювелирных изделий, спрятав его в собственных телах, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Podrobno.uz, драгоценные предметы нашли в ходе проверки пассажиров в аэропорту Намангана.

Спецоперацию провели сотрудники управления Службы государственной безопасности по Наманганской области совместно с областным таможенным управлением в аэропорту Намангана.

Во время проверки пассажиров рейса "Наманган – Дели" внимание правоохранителей привлекли пять жителей Андижанской и Ферганской областей.

Драгоценности, золото, украшения, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 03:29

Фото: Служба государственной безопасности (СГБ) Узбекистана

Пассажиры пытались спрятать слитки и украшения внутри своего тела, используя его как "живой контейнер".

Всего у них обнаружили драгметалл общим весом 555 граммов и 200 граммов ювелирных изделий. Предварительная стоимость драгоценного металла превышает миллиард сумов (38 млн 700 тыс. казахстанских тенге).

По данному факту идет доследственная проверка. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали о том, как "сотрудники банка" убедили казахстанку взять кредиты и продать золото: чем все закончилось.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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