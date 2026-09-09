"Сотрудники банка" убедили казахстанку взять кредиты и продать золото: чем все закончилось

Суд взыскал более 2,3 млн тенге с четырех казахстанцев, на счета которых поступили деньги жертвы интернет-мошенников. Женщину обманули под предлогом замены домофона и предотвращения оформления кредитов на ее имя, сообщает Zakon.kz.

Мойынкумский районный суд Жамбылской области рассмотрел гражданское дело по иску гражданки Б. к четырем ответчикам о взыскании суммы неосновательного обогащения.

По данным суда, в декабре 2025 года женщина стала жертвой распространенной схемы интернет-мошенничества. Находясь на работе, она получила звонок от неизвестного, который представился сотрудником коммунальной службы.

"Под предлогом замены домофона у нее запросили код из SMS-сообщения. Впоследствии с ней связались другие лица, которые представились сотрудниками ЦОНа и службы безопасности банка. Под предлогом предотвращения оформления на ее имя кредитов злоумышленники убедили женщину выполнять их указания. В результате она оформила кредиты в банках и продала свои золотые изделия в ломбардах", – рассказали 9 сентября 2026 года в суде.

Общая сумма денег, которыми женщина распорядилась под воздействием обмана, составила почти 2,3 млн тенге. Средства были переведены на банковские счета четырех человек – 500 тысяч, 400 тысяч, 365 тысяч и 981 тысяча тенге.

Суд изучил представленные доказательства, в том числе банковские чеки и выписки, после чего удовлетворил иск в полном объеме.

С четырех ответчиков в пользу потерпевшей взыскали перечисленные денежные средства, расходы по оплате госпошлины и представительские расходы. Общая сумма взыскания составила более 2,3 млн тенге.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

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