#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+18°
$
456.89
531.36
5.32
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+18°
$
456.89
531.36
5.32
События

"Сотрудники банка" убедили казахстанку взять кредиты и продать золото: чем все закончилось

Покупки онлайн, покупки в интернете, покупки через интернет, онлайн-покупки, онлайн покупки, покупки в интернете, маркетплейс, маркетплейсы, банковская карта, платеж по карте, оплата по карте, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 00:24 Фото: pexels
Суд взыскал более 2,3 млн тенге с четырех казахстанцев, на счета которых поступили деньги жертвы интернет-мошенников. Женщину обманули под предлогом замены домофона и предотвращения оформления кредитов на ее имя, сообщает Zakon.kz.

Мойынкумский районный суд Жамбылской области рассмотрел гражданское дело по иску гражданки Б. к четырем ответчикам о взыскании суммы неосновательного обогащения.

По данным суда, в декабре 2025 года женщина стала жертвой распространенной схемы интернет-мошенничества. Находясь на работе, она получила звонок от неизвестного, который представился сотрудником коммунальной службы.

"Под предлогом замены домофона у нее запросили код из SMS-сообщения. Впоследствии с ней связались другие лица, которые представились сотрудниками ЦОНа и службы безопасности банка. Под предлогом предотвращения оформления на ее имя кредитов злоумышленники убедили женщину выполнять их указания. В результате она оформила кредиты в банках и продала свои золотые изделия в ломбардах", – рассказали 9 сентября 2026 года в суде.

Общая сумма денег, которыми женщина распорядилась под воздействием обмана, составила почти 2,3 млн тенге. Средства были переведены на банковские счета четырех человек – 500 тысяч, 400 тысяч, 365 тысяч и 981 тысяча тенге.

Суд изучил представленные доказательства, в том числе банковские чеки и выписки, после чего удовлетворил иск в полном объеме.

С четырех ответчиков в пользу потерпевшей взыскали перечисленные денежные средства, расходы по оплате госпошлины и представительские расходы. Общая сумма взыскания составила более 2,3 млн тенге.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

В Астане 19 человек стали жертвами аферистов, торговавших несуществующей мебелью. Ущерб превысил 24,6 млн тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, законы, законодательство, судебная система
16:33, 27 января 2026
Пожилая казахстанка стала жертвой интернет-аферистов и вернула свой миллион
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, мошеннические схемы, вид мошенничества
19:22, 10 февраля 2025
Лжесотрудники банков за один день выманили у акмолинцев шесть миллионов
пустой кошелек банкрота
15:17, 21 апреля 2026
Казахстанка набрала кредиты почти на 10 млн тенге и выиграла в суде у банков
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина стала первой ракеткой мира
01:35, 10 сентября 2026
Токаев поздравил Рыбакину со званием первой ракетки мира
Александр Ким забрасывает шайбу в матче чемпионата Финляндии
01:12, 10 сентября 2026
Казахстанский хоккеист Александр Ким помог "Эссяту" победить в чемпионате Финляндии
Владимир Слишкович возглавил &quot;Женис&quot;
00:44, 10 сентября 2026
Главный тренер "Жениса" Слишкович объяснил разгром от "Кайрата" в КПЛ
Роман Старченко в составе &quot;Барыса&quot;
00:27, 10 сентября 2026
Роман Старченко обратился к болельщикам после поднятия стяга под своды "Барыс Арены"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: