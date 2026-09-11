Женщина получила перевод денег от бывшего мужа и попала под суд
Как пишет Газета.ru со ссылкой на Mothership, Джеймс Джонатан собирался отправить 5200 долларов финтех-компании, но случайно перевел деньги бывшей жене Адель.
Несколько раз мужчина просил ее вернуть средства и за восемь дней отправил не менее десяти писем. Женщина заявила, что боится мошенничества и попросила дополнительные документы, включая копию удостоверения личности и сведения об источнике денег.
После этого она передала всю сумму полиции, попросив проверить происхождение средств. В результате бывшему мужу пришлось обратиться в суд.
Разбирательство шло более полугода. В итоге экс-супругу обязали дополнительно выплатить бывшему всю полученную сумму, а также покрыть судебные расходы.
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