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Мир

Женщина получила перевод денег от бывшего мужа и попала под суд

Мобильные денежные переводы, мобильные переводы, мобильный перевод, переводы денег, перевод денег, денежные переводы, денежный перевод, безналичный перевод, безналичные переводы, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 06:29 Фото: Zakon.kz
В Сингапуре женщина решила не возвращать деньги бывшему мужу, которые он случайно ей перевел. За это она оказалась в суде, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru со ссылкой на Mothership, Джеймс Джонатан собирался отправить 5200 долларов финтех-компании, но случайно перевел деньги бывшей жене Адель.

Несколько раз мужчина просил ее вернуть средства и за восемь дней отправил не менее десяти писем. Женщина заявила, что боится мошенничества и попросила дополнительные документы, включая копию удостоверения личности и сведения об источнике денег.

После этого она передала всю сумму полиции, попросив проверить происхождение средств. В результате бывшему мужу пришлось обратиться в суд.

Разбирательство шло более полугода. В итоге экс-супругу обязали дополнительно выплатить бывшему всю полученную сумму, а также покрыть судебные расходы.

Ранее стало известно, что более 6 млн тенге получит победитель чемпионата по сну.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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