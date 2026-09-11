Пенсионера из СНГ арестовали за дерзкие домогательства к сотрудницам отеля в Турции

В Турции арестовали пенсионера из России, обвиняемого в сексуализированных домогательствах к сотрудницам отеля. 62-летний мужчина приехал отдыхать в пятизвездочный отель в тихом курортном поселке Инджекум, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT , на отдыхе турист стал настойчиво оказывать внимание нескольким сотрудницам. Приставания были такими дерзкими и настойчивыми, что персонал вызвал полицию.

Туриста задержали. После допроса по решению суда его направили в закрытую тюрьму типа L в Алании. В такие учреждения попадают за тяжкие и средней тяжести преступления.

Россиянина поместят в камеру, рассчитанную на пребывание до 20 человек, с возможностью прогулок на небольшой территории.

Ранее мы писали о трагедии в Турции: мужчина остался парализованным после неудачного прыжка в бассейн.