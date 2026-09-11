#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+30°
$
450.79
524.13
5.31
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+30°
$
450.79
524.13
5.31
Мир

Пенсионера из СНГ арестовали за дерзкие домогательства к сотрудницам отеля в Турции

Руки пожилого мужчины, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 08:42 Фото: magnific
В Турции арестовали пенсионера из России, обвиняемого в сексуализированных домогательствах к сотрудницам отеля. 62-летний мужчина приехал отдыхать в пятизвездочный отель в тихом курортном поселке Инджекум, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, на отдыхе турист стал настойчиво оказывать внимание нескольким сотрудницам. Приставания были такими дерзкими и настойчивыми, что персонал вызвал полицию.

Арест в Турции, турист, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 08:42

Фото: Telegram-канал "SHOT"

Туриста задержали. После допроса по решению суда его направили в закрытую тюрьму типа L в Алании. В такие учреждения попадают за тяжкие и средней тяжести преступления.

Россиянина поместят в камеру, рассчитанную на пребывание до 20 человек, с возможностью прогулок на небольшой территории.

Ранее мы писали о трагедии в Турции: мужчина остался парализованным после неудачного прыжка в бассейн.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Женщину уволили после видео с Месси
08:45, 22 ноября 2025
Сотрудницу отеля уволили за видео с Месси
умер телохранитель Ильхама Алиева
00:25, 28 августа 2024
Тело экс-телохранителя президента Азербайджана нашли в пятизвездочном отеле Турции
Турция
07:17, 04 февраля 2025
В Турции массово закрывают отели
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина на US Open-2026
08:47, Сегодня
Определено время начала финального матча US Open Рыбакина – Соболенко
Елена Рыбакина на US Open-2026
08:36, Сегодня
Появилось видео победы Елены Рыбакиной над Кори Гауф в полуфинале US Open
Елена Рыбакина - финалистка Открытого чемпионата США 2026 года
08:27, Сегодня
История личных встреч Рыбакиной и Соболенко перед финалом US Open-2026
Елена Рыбакина на US Open
08:09, Сегодня
Елена Рыбакина оформила волевую победу и вышла в финал US Open-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: