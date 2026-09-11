Пенсионера из СНГ арестовали за дерзкие домогательства к сотрудницам отеля в Турции
Фото: magnific
В Турции арестовали пенсионера из России, обвиняемого в сексуализированных домогательствах к сотрудницам отеля. 62-летний мужчина приехал отдыхать в пятизвездочный отель в тихом курортном поселке Инджекум, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Газета.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, на отдыхе турист стал настойчиво оказывать внимание нескольким сотрудницам. Приставания были такими дерзкими и настойчивыми, что персонал вызвал полицию.
Туриста задержали. После допроса по решению суда его направили в закрытую тюрьму типа L в Алании. В такие учреждения попадают за тяжкие и средней тяжести преступления.
Россиянина поместят в камеру, рассчитанную на пребывание до 20 человек, с возможностью прогулок на небольшой территории.
Ранее мы писали о трагедии в Турции: мужчина остался парализованным после неудачного прыжка в бассейн.
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