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Мир

Пьяный мужчина разогнался до 50 км/ч на инвалидной коляске и попался полиции

Инвалидность, рабочие места для инвалидов, люди с ограниченными возможностями, инвалиды, инвалидное кресло, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 08:30 Фото: pexels
В Потсдаме (Германия) полиция остановила 43-летнего мужчину, который ночью ехал по центру города на электрической инвалидной коляске со скоростью более 50 км/ч, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru со ссылкой на Tagesspiegel, инцидент произошел около четырех часов утра на улице Брайтенштрассе. По данным полиции, мужчина на коляске обогнал патрульный автомобиль.

Во время проверки выяснилось, что электрическая коляска официально рассчитана на максимальную скорость всего 20 км/ч. Транспорт изъяли для технической экспертизы – правоохранители выясняют, подвергалась ли коляска модификации и требуются ли для ее управления водительские права категории B.

Сам водитель таких водительских прав предъявить не смог. При этом алкотестер показал, что он находился в состоянии опьянения. Мужчину отправили на медицинское освидетельствование.

Ранее стало известно, что в Казахстане утвержден перечень медицинских показаний для перевозки на инватакси.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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