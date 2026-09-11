Молодая надзирательница влюбилась в опасного убийцу и попала под суд

Бывшая надзирательница британской тюрьмы строгого режима избежала реального срока за тайную связь с осужденным убийцей. Королевский суд Манчестера приговорил 23-летнюю Саманту Стоуэлл к условному наказанию, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, инспектор устроилась на работу в исправительное учреждение, когда ей было всего 19 лет. По данным издания, в 2023 году девушка вступила в тайную связь с рецидивистом Конором Добсоном, отбывающим 15-летний срок за гибель 70-летней женщины в ДТП на угнанном авто.

Расследование началось после того, как во время обыска в камере заключения у преступника обнаружили запрещенный iPhone.

Выяснилось, что пара активно переписывалась, обменивалась откровенными фото и признавалась друг другу в любви, а на счет сотрудницы поступило около 1,2 тыс. фунтов стерлингов (почти 750 тыс. тенге) на подарки и салоны красоты.

Задержанная призналась, что искала эмоциональной поддержки после расставания с парнем и тяжелого стресса на работе из-за самоубийства одного из арестантов.

"Я поступила глупо и очень боюсь попасть за решетку", – призналась экс-надзирательница на допросе в полиции.

Защита девушки настояла на том, что она стала жертвой манипуляций со стороны опытного преступника.

"Моя подзащитная глубоко шокирована случившимся, испытывает стыд и искреннее раскаяние", – заявил адвокат Грэм Риштон.

Председательствующий судья Патрик Филд раскритиковал руководство колонии за отправку неопытной девушки к рецидивистам и учел ее незрелость при вынесении приговора.

Учитывая юный возраст, незрелость и отсутствие судимостей, суд назначил Стоуэлл шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, а также 250 часов общественных работ.

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