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Мир

Мужчина в маске клоуна и с топором устроил кошмар у дома бывшей партнерши

Фото: magnific, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 00:04 Фото: magnific
В Великобритании мать троих детей пережила настоящий кошмар после того, как ее бывший партнер пришел к ее дому в костюме жуткого клоуна, издавал рычащие звуки и несколько раз ударил топором по входной двери, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Daily Star. По данным издания, 47-летний Павел Рабель преследовал бывшую партнершу с декабря 2023 года по октябрь 2025-го. Пара состояла в отношениях восемь лет, у них двое общих детей. Конфликт обострился после того, как мужчина разместил на YouTube видео их прошлой ссоры.

Несмотря на судебный запрет, Рабель появлялся возле школы детей, оставлял у дома бывшей партнерши деньги и посылки, а также без приглашения пришел на урок джиу-джитсу ее сына. Ситуация достигла критической точки вечером 20 октября, незадолго до 21:00.

"Женщина обнаружила на пороге пакет с подарками, а примерно в трех метрах от дома увидела Рабеля в маске и костюме клоуна. Мужчина вел себя угрожающе и издавал рычащие звуки. На записи дверного звонка слышно, как он говорит по-польски, после чего женщина поняла, кто скрывается под маской", – говорится в сообщении.

Она захлопнула дверь и попросила детей отключить камеру. Тогда Рабель несколько раз ударил топором по входной двери, оставив на ней царапины. Позже женщина нашла в саду пакет с маской клоуна и рукописной запиской. После произошедшего у нее диагностировали депрессию, а сама женщина рассказала о нервном срыве.

Полиция задержала нетрезвого Рабеля утром 21 октября и изъяла топор. Мужчина утверждал, что тот был пластиковым, а сам он пришел лишь передать поздравительную открытку. Его адвокат Адриан Йелланд заявил, что это был игрушечный мясной тесак из комплекта костюма клоуна.

В итоге в ходе судебного процесса Рабель признал вину в хранении наступательного оружия в общественном месте, преследовании и умышленном повреждении имущества. Суд приговорил его к 18 месяцам общественных работ, 90 часам неоплачиваемого труда и 15 часам реабилитационных занятий.

Также мужчину обязали выплатить 300 фунтов стерлингов компенсации. Кроме того, ему на восемь лет запретили связываться с бывшей партнершей и появляться в районе Танбридж-Уэллс.

"Эти преступления настолько серьезны, что требуют назначения как минимум общественных работ", – заявил судья Эндрю Уокер.

Ранее сообщалось, что сталкер портил жизнь казахстанке, кидался с ножом на человека, но посадить его не смогли.

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Канат Болысбек
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