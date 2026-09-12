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Мир

Пожары и пострадавшие: атакован стратегический нефтепровод Саудовской Аравии

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2026 09:48 Фото: unsplash
В Саудовской Аравии после серии атак остановили стратегический нефтепровод "Восток – Запад", по которому Королевство перенаправляет миллионы баррелей нефти в обход Ормузского пролива, сообщает Zakon.kz.

В Минэнерго Саудовской Аравии 11 сентября 2026 года сообщили, что нефтепровод подвергся нескольким атакам в четверг, после чего его работу приостановили в качестве меры предосторожности. Специалисты сейчас оценивают состояние инфраструктуры и принимают меры для обеспечения ее безопасности.

По данным американских чиновников, предварительно основные повреждения пришлись на насосные станции рядом с трубопроводом. Спутниковые снимки показывают серьезные последствия пожара на одной из них, еще на одном объекте был зафиксирован небольшой пожар с густым черным дымом. При этом пока не установлено, получили ли повреждения непосредственно участки нефтепровода, пишет CNN.

МИД Саудовской Аравии позже заявил, что объекты нефтепровода "Восток – Запад" в районах Эр-Рияда и Медины атаковали несколько беспилотников, запущенных с территории Ирака. В результате пострадали люди и была повреждена инфраструктура.

Несмотря на произошедшее, Эр-Рияд решил пока не наносить ответный удар. Саудовские власти объяснили это просьбой премьер-министра Ирака дать Багдаду возможность самостоятельно принять меры и предотвратить новые атаки с иракской территории.

Правительство Ирака, в свою очередь, осудило нападение и распорядилось срочно установить виновных. В Багдаде подчеркнули, что не допустят использования территории или воздушного пространства страны для атак на Саудовскую Аравию и соседние государства.

Американские официальные лица также собирают разведывательную информацию об инциденте. Кто именно стоит за атакой, официально пока не установлено. Ранее связанные с Ираном вооруженные группировки в Ираке уже использовали беспилотники для ударов по территории Саудовской Аравии.

Атака особенно чувствительна для Королевства из-за ситуации вокруг Ормузского пролива. После начала американо-иранской войны нефтепровод "Восток – Запад" стал одним из ключевых маршрутов экспорта саудовской нефти. На фоне фактического перекрытия Ираном Ормузского пролива Саудовская Аравия перенаправляет по трубопроводу около 5 млн баррелей нефти в сутки к порту Янбу на Красном море.

Однако и этот маршрут оказался под угрозой. Хуситы ранее заявили о намерении атаковать саудовские суда, которые попытаются пройти через Баб-эль-Мандебский пролив из Красного моря.

В четверг, 10 сентября, спутники зафиксировали девять крупных очагов огня в районе нефтепровода. По меньшей мере шесть из них, предположительно, могли быть связаны с факельными установками, где нефть и газ сжигают при чрезвычайных ситуациях.

Эксперты отмечают, что если повреждены только насосные станции, восстановить систему будет проще. Серьезные повреждения непосредственно трубопровода могут потребовать значительно более сложного и продолжительного ремонта. Точные сроки возобновления его работы пока не называются.

Ранее США ударили по нефтяному флоту Ирана после атаки на военные корабли.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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