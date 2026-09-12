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Мир

700-метровый столб пепла: жителей Индонезии предупредили об опасности

Вулкан Семеру вновь извергся: 700-метровый столб пепла и предупреждение властей, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2026 21:22 Фото: magnific.com
В Индонезии произошло очередное извержение вулкана Семеру. Оно началось 12 сентября в 17:40 по местному времени, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание RCTI+, вулкан выбросил столб пепла высотой около 700 м над вершиной. Пепел имел бело-серый цвет и высокой концентрации, его распространение зафиксировали в северо-восточном направлении.

Извержение продолжалось 123 секунды, максимальная амплитуда сейсмических колебаний составила 22 мм.

Вулканологическая служба Индонезии призвала жителей соблюдать меры безопасности. В частности, запрещено приближаться к вершине Семеру ближе чем на 5 км, а также находиться в опасных зонах вдоль реки Бесук-Кобокан.

Специалисты предупреждают о возможных горячих облаках, сходах лавы и лахарах, которые могут распространяться на расстояние до 17 км от вершины вулкана.

Ранее сообщалось, что гигантский вулкан после почти пяти веков спячки пробудило нечто.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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