Гигантский вулкан после почти пяти веков спячки пробудило нечто

На протяжении почти пяти веков вулкан Крашенинникова на Камчатском полуострове России не извергался, пока незадолго до полудня 30 июля 2025 года по местному времени не произошло сейсмособытие, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Sciencealert, это мегаземлетрясение стало одним из самых мощных за всю историю наблюдений. Его магнитуда составила 8,8. По всему миру объявили предупреждения о цунами, а на полуострове ожили несколько вулканов сразу.

Камчатка – одно из самых вулканически активных мест на Земле, здесь находится около 160 вулканов, 29 из которых классифицируются как действующие, поэтому геофизическая "пиротехника" здесь не является чем-то необычным.

WATCH: Krasheninnikov Volcano in Kamchatka, Russia erupts for the first time in 600 years pic.twitter.com/qHLy7sknsW — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 3, 2025

Но один из вулканов, присоединившихся к этому хаосу, оказался неожиданностью. Вулкан Крашенинникова не извергался столетиями, но через несколько дней после мегаземлетрясения начал извергать огромный столб дыма.

Группа исследователей под руководством вулканолога Джеймса Хики из Эксетерского университета в Великобритании изучила извержение и выяснила, как мегаземлетрясение на Камчатке могло вывести вулкан Крашенинников из спячки.

"Длительные сейсмические колебания, вероятно, способствовали зависящему от времени выделению летучих веществ, росту пузырьков и последующей дестабилизации резервуара в системе, уже механически подверженной разрушению. Мы показываем, что внешне спокойные вулканы могут скрывать критические состояния, особенно в зонах с богатыми летучими веществами, подверженными многократным мегаземлетрясениям", – решили ученые.

Этот регион расположен над зоной субдукции, где Тихоокеанская плита погружается под Охотскую микроплиту, что и порождает здесь необычайный вулканизм и мощные землетрясения.

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